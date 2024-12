Pallacanestro. Per il Vela scontro diretto a Castelfranco

Terzultima d’andata e ultima prima della sosta di fine anno, (si riprenderà l’11 gennaio) per il Vela che nell’occasione si reca a Castelfranco dove alle 18 affronta la squadra di casa attualmente nella stessa posizione in classifica a 10 punti. Sarà un incontro difficile ma aperto a ogni pronostico. Insomma, tutto può accadere con due squadre intenzionate a regalarsi quella vittoria che porterebbe la vincitrice al sorpasso. Da parte viareggina, dopo la bella e netta vittoria di sabato scorso, regna un ottimismo che spesso aiuta ad incoraggiare le prestazioni per cui siamo certi che quella di Ghiselli e compagni sarà al massimo. Sembra una buona annata, molto diversa dalle ultime e tutto è possibile. In campo i soliti che hanno trionfato con Carrara e per i quali l’obiettivo è quello di ripetersi. Una giratina nell’entroterra pisano potrebbe essere un’ottima idea.

e.d.s.