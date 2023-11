Pallacanestro reggiana e croce verde. Uniti per regalare un’ambulanza alla città

Ieri la Pallacanestro Reggiana ha presentato nell’ambito del progetto ‘We CaRe’ la partnership con Croce Verde, ponendosi l’obiettivo di donare alla città una nuova ambulanza brandizzata ‘PR’. "Guardare al futuro significa per noi due cose - ha spiegato la presidente Bartoli - attenzione alle nuove generazioni e legame con il territorio. Grazie al progetto We CaRe siamo entrati ancora più in contatto con il mondo delle associazioni con le quali condividiamo valori importanti. Siamo quindi molto orgogliosi perché il nostro obiettivo è quello di vincere le partite, ma iniziative così sono ‘vittorie’ altrettanto importanti". "Avere qui tutta la squadra testimonia quanto crediamo in questo progetto - ha detto Coldebella - credo che lo sport, che tanto attinge dal territorio, debba avere la capacità di restituire qualcosa". Adolfo Canepari, presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde: "Pallacanestro Reggiana e Croce Verde sono due realtà importanti del territorio che uniscono le forze per fare un grande regalo alla città".