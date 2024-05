Pallacanestro Reggiana. Finisce la corsa dell’Under 17 alle finali scudetto

uNAHOTELS

77

VARESE

81

UNAHOTELS: Bardelli, Carboni 5, El Hadji Deme 8, Fornasiero 12, Lusetti 3, Abreu 16, Hadzhyev 6, Manfredotti A. 9, Manfredotti L. 9, Marras, Samb 9, Rinaldini. All. Consolini.

VARESE: Franceschet 14, Ghidini, Zanitelli 7, Realini 5, Slimani 2, Tufano, Giani 2, Bottelli 27, Terlizzi, Aletti, Bosio 6, Ewanke 18. All. Gardini.

Parziali: 23-13, 41-33, 57-58.

Termina la corsa tricolore per l’Under 17 alle finali scudetto in corso ad Agropoli (Salerno). Nello spareggio per accedere ai quarti, i baby di coach Consolini (foto) hanno comandato a lungo prima di subire la rimonta e il break nell’ultimo quarto (57-73 al 35’). I i biancorossi si riportano avanti con Fornasiero (76-74 al 39’). Varese risponde con Bosio (76-77), Samb pareggia con un libero ma nel finale Zanitelli e Ewanke mettono la firma e beffano i reggiani che non trovano più il canestro. La Unahotels era arrivata a questo spareggio in virtù del secondo posto nel girone D, ottenuto con le vittorie su Tortona e Ancona, mentre era stata sconfitta dalla Virtus. Con i piemontesi 77-61, con ben 4 uomini in doppia cifra: Deme (18), Luca Manfredotti (15), Fornasiero (11), Abreu (10). Poi il bis con Ancona 105-89 grazie alla super prova di Pablo Abreu: 24 punti e 10 rimbalzi, coadiuvato dai 16 punti e 16 rimbalzi di El Hadji Deme; in spolvero pure Francesco Lusetti con 18 punti con 4 triple. Nel match per il primo posto, ko con la Virtus 88-58 complice un terzo quarto da 31-5 per i bolognesi; per la Unahotels bene El Hadji Deme (16).

Cesare Corbelli