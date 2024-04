Pallacanestro reggiana. Hommes, stop agli allenamenti reggiani: ha firmato per Trento e giocherà i play-off

Daulton Hommes saluta Reggio e passa a Trento. L’ala americana - recentemente aggregata agli allenamenti della Unahotels dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio - va a rinforzare la Dolomiti Energia in vista dei playoff. A spingere per il suo ingaggio è stato soprattutto coach Galbiati che lo aveva già avuto a Cremona nell’annata 2020-2021, la migliore (a livello numerico) nella carriera del classe ’96 che virtualmente prenderà il posto di Grazulis, la cui stagione è terminata anzitempo per infortunio. Intervistato all’uscita del PalaBigi appena una settimana fa Hommes non aveva fatto mistero di trovarsi molto bene a Reggio e aveva espresso il desiderio di vestirne anche la canotta. Si era parlato, per dovere di cronaca, più di un ingaggio in prospettiva estiva che nell’immediato perché la volontà del club biancorosso è sempre stata quella di non modificare l’assetto attuale. Un po’ perché, pur essendo in giocatore di grande talento, Hommes non può essere ancora al top della forma e un po’ perché non si vuole intaccare la chimica di un gruppo che, soprattutto negli ultimi mesi, sembra aver fatto dei decisi passi in avanti dal punto di vista della coesione e della consapevolezza dei propri mezzi.

Ovviamente resterà a tutti la curiosità di capire quale impatto avrebbe potuto avere Hommes al posto di Atkins perché, di fatto, è di questo che si parla. Se si fosse deciso di tesserare l’ala americana (almeno) per i playoff, il turnover avrebbe infatti coinvolto quasi certamente l’ex lungo di Trento che - dopo un paio di ottime prestazioni dopo l’addio di Hervey – sembra essere ritornato quello ‘fuori contesto’ di inizio campionato. Così però non è stato e ora bisognerà capire come concluderà la stagione Hommes e quali strade prenderà il mercato estivo, perché parliamo pur sempre di un giocatore che, prima dell’ennesimo stop per infortunio, difendeva i colori del Baskonia ai massimi livelli europei e in Eurolega.

È quindi possibile che gli agenti del giocatore provino innanzitutto a capire se ci sia spazio per farlo rientrare a quel livello e poi, successivamente, prendano in considerazione di spingerlo verso Reggio dove ha già potuto toccare con mano la serietà dell’organizzazione e del progetto biancorosso.

Francesco Pioppi