Pallacanestro Reggiana: la situazione in infermeria. Cheatham dovrà saltare Jesolo. Non preoccupa la caviglia di Chillo

Nella prima uscita stagionale è arrivata una sconfitta, sorprendente, contro una squadra di A2 come la Fortitudo che aveva diverse assenze (Aradori e Panni). Un tema che ha toccato da vicino anche la Pallacanestro Reggiana che per l’occasione non ha potuto schierare né il ‘quattro’ titolare (Cheatham) né la sua riserva (Chillo). Un doppio forfait che ha costretto coach Priftis ad alternare in quel ruolo prima Grant e poi Gombauld, con discreti risultati, ma anche con l’evidente ‘svantaggio’ di non poter aprire il campo con il tiro da tre con la stessa continuità che invece avrebbero garantito le due ‘stretch forwards’. Ma quando torneranno a disposizione queste due importanti armi tattiche? Matteo Chillo è rimasto ai box precauzionalmente per un problema alla caviglia sinistra che non sembra preoccupare più di tanto. Per capirci: se anziché un’amichevole con la Fortitudo ci fosse stata in scaletta una partita di playoff, il lungo bolognese sarebbe sceso in campo. Si è giustamente pensato di non rischiare. Discorso diverso, invece, per Chetham ai box già da alcuni giorni per un problema muscolare all’altezza dell’inguine. Un contrattempo che verrà approfondito all’inizio della prossima settimana e che quindi impedirà all’ex Pesaro di prendere parte al torneo di Jesolo che inizierà domani, con la prima gara in scaletta alle 18 contro Treviso e poi proseguirà domenica, con orario e avversario che sarà stabilito in base al risultato della sfida tra Trieste e Venezia. È quindi fortemente a rischio il suo impiego anche per l’amichevole di Scandiano (mercoledì alle 20 contro Cremona). Un imprevisto che proprio non ci voleva visto che Cheatham avrà un ruolo strategico nello scacchiere di Priftis.

Francesco Pioppi