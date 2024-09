Pallacanestro reggiana. Presentata ieri la nuova area hospitality. Si potrà assistere alla partita seduti al tavolo

È stata presentata ieri sera la nuovissima area hospitality del ‘PalaBigi’ che sarà attiva durante le partite della Pallacanestro Reggiana e che fa parte di un più ampio progetto relativo all’entertainment e alla valorizzazione dell’evento. Si tratta di una zona esclusiva, completamente ristrutturata e situata sopra la tribuna d’onore, che permetterà anche di assistere alla partita comodamente seduti al proprio tavolo. L’area - che potrà contenere fino a 80 persone – sarà riservata agli sponsor ‘corporate’ e ai principali investitori del club e sarà dotata di una cucina a vista con il catering sviluppato da ‘I Love My Kitchen’. Sarà un’offerta molto simile a quella dei cosiddetti ‘palchi’ che si trovano in alcuni degli stadi di calcio attualmente più all’avanguardia (come il nostro ‘Città del Tricolore’). Contemporaneamente proseguirà invece nel foyer del palazzetto l’offerta relativa all’hospitality ‘silver’. Arbitri. Domani alle 19,30 al Bigi (arriva Trento) fishcieranno Mark Bartoli, Alessandro Perciavalle e Matteo Lucotti. L’esordio della Unahotels potrà essere seguito attraverso la piattaforma streaming di Dazn che anche per questa stagione avrà i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato.