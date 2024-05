Pallacanestro Reggiana quinta nella classifica utilizzo atleti italiani Under 23, in palio 250.000 euro La Pallacanestro Reggiana si classifica quinta per utilizzo di atleti italiani Under 23, guadagnando circa 20mila euro di premio grazie a Sasha Grant e Alessandro Cipolla. Momo Faye avrebbe potuto portarli sul podio.