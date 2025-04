Pallacanestro Reggiana: Vittoria Cruciale contro Olimpia Milano per i Playoff

Superare i campioni d’Italia lascia sempre una soddisfazione particolare, ma la vittoria ottenuta dalla Pallacanestro Reggiana contro l’Olimpia Milano ha anche un peso specifico enorme in termini di classifica.

I playoff, adesso, sono davvero lì ad un passo. C’è solo da stringere. Chi è scaramantico è giusto che faccia gli scongiuri del caso, ma questa è la realtà inequivocabile che si staglia all’orizzonte. Le contemporanee sconfitte di Tortona (con Trapani) e Venezia (con Brescia) hanno dato un ulteriore mano ad aumentare l’ottimismo, perché adesso sia i piemontesi che i veneti restano dietro di due lunghezze (Reggio è a quota 30, loro a 28).

In una giornata in cui invece era da mettere in preventivo di poter anche perdere un po’ di terreno si tratta di un ‘colpaccio’ di proporzioni enormi. Inoltre, c’è da valutare con attenzione il discorso degli scontri diretti: Faried (foto) e compagni hanno un doppio vantaggio con Tortona (2-0) e con Venezia, pur avendo perso la differenza canestri, è comunque riuscita a strappare un successo (1-1 il conto finale).

Considerando che anche tra la Reyer e Tortona c’è grande equilibrio (un successo ciascuno, con i veneti che sono davanti nella differenza canestri) un eventuale arrivo a tre vedrebbe Reggio sempre avanti nella classifica avulsa (3-1). Questo, in poche parole, significa che i biancorossi resterebbero fuori dai playoff solo con Tortona settima da sola (ipotesi molto difficile) e con un arrivo a pari punti con Venezia.

Volendo fare una sintesi di quelle che potranno essere le prospettive, alla Pallacanestro Reggiana – salvo exploit clamorosi delle avversarie dirette - sarà sufficiente vincere due delle prossime cinque partite per essere praticamente certi della postseason per il secondo anno consecutivo.

Vitali e compagni adesso sono attesi dalla trasferta a Scafati (sabato alle 21), poi ospiteranno Napoli (sabato 19 alle 16, con l’anticipo di orario che è stato ufficializzato ieri dalla Legabasket) poi ci saranno due ‘esterne’ impegnative con Brescia (il 27 aprile alle 19) e Trento (il 4 maggio) e per finire la sfida interna con Pistoia.

Considerando che i toscani arriveranno probabilmente a Reggio senza nulla da chiedere in quanto già retrocessi in Serie A2 e che Napoli potrà essere affrontata sfruttando il calore del PalaBigi, la strada adesso sembra essere davvero tutta in discesa.