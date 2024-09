Pallacanestro serie b. La Re-Basket 2000 al debutto: al ’Bigi’ c’è la Gardonese

È la Pallacanestro Gardonese a tenere a battesimo la nuova Re-Basket 2000. Alle 18, al PalaBigi, la matricola cittadina ospita nella prima giornata di Serie B Interregionale i bresciani, guidati dalla guardia Matteo Motta, ex di turno: l’esterno vestì i colori bianco-blu nel 2017/18, mettendo a segno 11 punti di media, il medesimo bottino messo a segno nell’ultima stagione con la sua attuale squadra. "Vogliamo partire bene davanti al nostro pubblico – dice coach Alberto Baroni, confermato in panchina dopo la vittoriosa cavalcata in Serie C - ma sappiamo di dover alzare l’asticella rispetto agli ultimi test in termini di attenzione, fisicità e intensità, oltre che nelle percentuali ai liberi e nel tiro da fuori".

Il match è stato preparato con grande cura: "Dobbiamo far attenzione al loro gioco, basato su un playmaker capace di armare i tiratori sul perimetro, mentre i lunghi sono alti e funzionali al gioco della squadra. Mi aspetto dai miei un salto di qualità, come detto prima, rispetto agli ultimi test con Ferrara e Ozzano, squadre che comunque si giocheranno un posto nei playoff nei rispettivi gironi". La Pallacanestro Gardonese, ad eccezione del già citato Motta e del capitano Davico, ha un organico molto giovane, con tanti volti nuovi; la Re-Basket, invece, ha confermato tre dei protagonisti della passata stagione, Alberione, Paparella e Lusetti, affiancandoli ai cavalli di ritorno Elias Longagnani (nella foto) e Codeluppi, oltre ai volti nuovi Caridi, Frediani e Maralossou.