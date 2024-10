Pallacanestro serie c. Colpaccio del Jolly:. Basketreggio kappao

È il Basket Jolly (2) a uscire vittorioso dal derby reggiano di DR1. La formazione di Stachezzini bagna l’esordio con un successo esterno, quello di Villa Sesso contro il Basketreggio (0): 80-59 il finale in favore degli ospiti, che allungano con decisione nell’ultimo quarto trascinati dai 15 punti di Riccò e dagli 11 di Bovio; dall’altra parte non bastano gli 11 del veterano Infante, in doppia cifra con a Minardi (14) e Lasagni (10).

Sorride anche la Pallacanestro Correggio (2), che doma la resistenza di Castelfranco (0) con un buon secondo tempo: i gialloneri regolano 86-73 i modenesi con 18 punti di Pini e 17 di Sutera (foto), due dei quattro padroni di casa in doppia cifra insieme a Serli (11) e Pietri (10).

Stop casalingo, invece, per la Pallacanestro Reggiolo (0): al PalaMagnani passa 71-63 la matricola Piacenza (2), trascinata da 26 punti di Massari.

Serie C. Oggi alle 17 si chiude il programma della prima giornata delle minors col posticipo: al PalaGiovanelli l’E80 Group Castelnovo Monti riceve la Virtus Medicina. "Incontriamo una delle favorite per la vittoria del campionato, che ha aggiunto elementi come Corcelli, Morara, Masrè e Zanetti a un roster già altamente competitivo. Siamo convinti delle nostre capacità, metteremo in campo lo spirito che ci ha sempre contraddistinto" spiega Giuseppe Vozza, tecnico degli appenninici.