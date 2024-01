Pallacanestro Serie C. Novellara ha fame di punti: occhio Casalecchio

Duplice posticipo domenicale in Serie C. Si comincia alle 17 da Castelnovo Monti, dove l’E80 Group (20) affronta il Mo.Ba Modena (14) col chiaro intento di dimenticare il passo falso nella sfida al vertice con Scandiano, chiuso con un sonoro -31: la squadra di Vozza vuole mettersi immediatamente alle spalle il recente passato, anche perché il vantaggio sul quarto posto è di 2 sole lunghezze. Nelle fila modenesi il punto di riferimento è il lungo Malagoli, 12 punti ad allacciata di scarpe. Alle 17,30, invece, il PalaChiarelli di Guastalla, è teatro del match tra la Pallacanestro Novellara (6) e il CVD Casalecchio (16): i locali (in foto Nicola Follini) hanno perso le ultime due gare e sono in coda alla graduatoria insieme a Montecchio e Magik Parma, mentre gli ospiti sono reduci dallo stop con la Bmr Basket 2000 che ha complicato terribilmente la loro corsa alle prime 3 posizioni.

DR1. Negli anticipi di DR1 tris di sconfitte per le formazioni reggiane. Il Basket Jolly (16) cade 70-68 in casa con la Vis Persiceto (20), nonostante i 22 punti di Costoli ed i 13 di Azzali; niente da fare nemmeno per la Pallacanestro Reggiolo (18), che al PalaMagnani si arrende 72-65 alla capolista Audace Bombers Bologna (26), dopo che al 30’ il punteggio era sul 51 pari. Nelle fila bianco-rosse sono 19 i punti di Barilli e 17 quelli di Neri. Il Basketreggio (8), invece, cede 80-64 in casa al Veni Basket (16) con 18 punti di Kocvara e 15 di Fall. Stasera alle 18 il posticipo tra il fanalino iCare Cavriago (4) e il Progresso Happy Basket (14).