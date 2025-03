Pallacanestro. Vela Basket, missione impossibile con la capolista. Il Versilia affronta il Pontedera nel posticipo

Nell’undicesima giornata di ritorno il calendario presenta al Vela qualcosa in più di un incontro difficile. Diciamo pure impossibile, visto che l’avversario di turno, domenica al palasport di Camaiore (ore 18,15), sarà nientemeno che Calcinaia ovvero la prima assoluta in classifica con quattro punti di vantaggio sulla seconda. Basta questo per capire cosa aspetta i ragazzi di Bonuccelli che comunque di sconfitta già prima di giocare non vogliono nemmeno sentir parlare. Si sono preparati a dovere e daranno tutto quanto per poter ribaltare il pronostico da tutti ritenuto il più logico. Del resto ci hanno già abituato a certe bellissime sorprese per cui può accadere di tutto e per i presenti sarà un sicuro spettacolo anche perché Ghiselli e compagni saranno inoltre impegnati a far dimenticare le ultime prove disputate senza quella grinta di cui avevano fatto la loro carta vincente. Il pubblico li aspetta con ansia.

In serie C femminile, la Pallacanestro Femminile Viareggio ha chiuso la stagione regolare al penultimo posto. La prima sfida dei playout, tra il fanalino di coda Ficeclum e il Castelfiorentino quartultimo, si gioca stasera con la gara d’andata alle 18.30. In Seconda Divisione maschile invece la regular season è alle battute finali: nella terzultima giornata (11ª di ritorno) il Versilia scende in campo a Pontdera nel posticipo di domani alle 18,15 al PalaBellaria (arbitrano Borchi-De Trane).

e.d.s.