Palumbo carica la Sella: "Il meglio deve arrivare"

"Il meglio deve ancora venire". Ne è certo Mattia Palumbo, tornato a disposizione sabato scorso dopo il fastidioso infortunio subito nel match contro la Fortitudo. Un impatto eccellente per il romano (11 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, in 29 minuti), che ha contribuito in maniera essenziale al successo su Casale Monferrato al debutto nella fase ad orologio. "Quando si gioca bene e si vince è il massimo, ma è chiaro che la cosa più importante è stata la vittoria – commenta Palumbo –. Sono tornato e l’ho fatto come volevo, aiutando i compagni e sentendomi bene a livello fisico, che non era scontato, essendo rimasto fermo per oltre una settimana. L’infortunio è alle spalle? Mi auguro di sì. Si è trattato di un guaio a livello muscolare, a causa di un movimento innaturale che ho fatto durante la partita con la Effe.

Con Orzinuovi ho provato ad esserci, ma non era il caso di rischiare di restare poi fermo a lungo, così, d’accordo con lo staff, abbiamo deciso di fare una settimana in più di lavoro differenziato e di rientrare con più calma, senza forzare".

Superato il primo test dell’orologio, la Sella si prepara al secondo esame, fissato tra due giorni a Cremona contro la Juvi, in una seconda fase di campionato che appare molto incerta. "Ci aspetta una parte di stagione molto interessante. In questa fase ad orologio, ogni squadra ha obiettivi ben chiari ed è consapevole che tutte le partite che verranno giocate, da qui alla fine, saranno come delle mini-finali, da dover vincere a tutti i costi. Nulla è scontato e mi attendo di tutto: il format non lascia grossi margini di errori e penso usciranno fuori tanti risultati inaspettati. Non sarà semplice, ma dobbiamo essere consapevoli che il destino è tra le nostre mani e che il nostro futuro non dipenderà dal risultato di altre squadre, ma esclusivamente da noi stessi, e questo deve essere uno stimolo in più per bene". La partenza dell’orologio coincide forse col miglior momento dei biancorossi, reduci da 4 vittorie nelle ultime 5.

"E’ un buon momento, mi auguro però che potremo far ancora meglio di come abbiamo fatto nelle ultime settimane. Se saremo in salute e avremo continuità, anche negli allenamenti, sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni". Domenica tappa a Cremona, poi, pausa fino a marzo. "Pensiamo solo alla Juvi, per il resto c’è ancora tempo. Arrivare alla pausa con una doppia vittoria sarebbe bellissimo, ma prima ci aspettano 40 minuti belli tosti. La chiave? Riuscire ad esprimere la nostra pallacanestro".

Giovanni Poggi