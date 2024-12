Paolo Betti esulta: vittoria contro Olimpia Legnaia con grande prestazione di squadra

E’ raggiante Paolo Betti (nella foto) al termine della ‘battaglia’ contro l’Olimpia Legnaia, vinta dai suoi con un grande prestazione di squadra. "Avevo detto alla vigilia che mi aspettavo una prova importante da parte di tutti i ragazzi viste le condizioni eufemisticamente non ottimali in cui ci arrivavamo. Tognazzi e Belli non si erano praticamente mai allenati ma così come gli altri sono stati importanti".

Il punteggio finale non rispecchia l’andamento di una gara che per quasi tutta la sua totalità in realtà è stata equilibrata. "La gara è stata aperta fino al parziale finale: siamo stati bravi in difesa e questo mi fa molto piacere. Ragusa? Al di là dei problemi di falli si è dato da fare. Lo abbiamo cercato di più e dobbiamo essere ancora più bravi a coinvolgerlo maggiormente. Ma lui come tutti gli altri è stato importante".

Premesso che l’obbiettivo è quello di entrare nelle prime sei, vincere e ribaltare la differenza canestri ieri è stato importante anche nel malaugurato caso in cui Prosek e compagni finiscano nelle ‘seconde’ sei. "L’obbiettivo, difficile quanto importante è giocarsi la seconda fase nelle prime sei squadre – ammette Betti – ma è stato comunque importante vincere con questi margine. Siamo reduci da un periodo con molte difficoltà fisiche anche se a mio avvisto stiamo migliorando. Le prestazioni contro Costone e Arezzo sono state entrambe buone e abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Ci stiamo allenando bene e nonostante gli acciacchi ci prepariamo per un’altra partita molto difficile come quella di Cecina mercoledì. Non sarà facile e avre voluto arrivarci in un altro momento ma conta anche l’aspetto mentale e questa serata sicuramente ci servirà".

g.d.l.