Papa, l’uomo dei playoff: "I Blacks possono farcela"

Habemus Francesco Papa. Proprio nel momento più difficile della stagione, l’ala dei Blacks ha sfoderato le sue doti di ‘animale da playoff’ che lo avevano messo in luce lo scorso anno con la maglia di Fabriano. Le sue tre triple chirurgiche segnate al momento giusto, sono state stilettate al curaro per la Libertas Livorno, senza dimenticare i rimbalzi catturati. Un riscatto che tutti aspettavano, coach Garelli in primis come affermato in conferenza stampa, perché non sempre il giocatore aveva mostrato tutto il proprio valore durante la stagione.

La sua prestazione insieme a quella di Luca Galassi, 13 punti con un 3/5 da tre, sono state le ottime notizie di gara 4, perché i Blacks hanno ritrovato in fase offensiva due giocatori con il colpo sempre in canna, ma che nelle prime sfide non erano mai stati determinanti in attacco. Un bel segnale in vista della decisiva gara 5 in programma domani alle 20.45 a Livorno, considerando che mancherà ancora Poletti e dunque i Raggisolaris dovranno fare la differenza con la forza del collettivo. "Eravamo con le spalle al muro e tutti noi dovevamo fare qualcosa a livello di squadra e a livello difensivo – spiega Papa – e lo abbiamo fatto bene seguendo ciò che ci aveva chiesto il coach. Abbiamo difeso molto meglio che nelle due precedenti partite e ora dobbiamo tenere al massimo questa concentrazione". Ovviamente a Livorno ci sarà un ambiente caldissimo, ma Faenza ha già dimostrato di saper giocare in palasport così caloroso.

"Il clima sarà bellissimo, perché giocare in un simile ambiente porta una carica incredibile. Lo abbiamo già visto nelle prime due partite e sono certo che domani lo sarà ancora di più. Mi auguro che verranno molti tifosi per darci quella spinta decisiva come è avvenuto nelle due gare giocate al PalaCattani in cui sono stati bravissimi a darci sempre la giusta carica". Dal lato tattico, la serie ormai ha detto tutto e quindi saranno i particolari a fare la differenza. Di sicuro Faenza non può prescindere dall’intensità difensiva e dalle prestazioni di alcuni solisti come Vico, Poggi e Begarin, bravi a ‘spaccare’ la partita con le loro giocate al momento giusto. I biglietti per la partita si possono acquistare su Ticket Master e quelli per la curva ospiti soltanto on line, visto che domani la biglietteria di quel settore resterà chiuso. Sono arrivati i primi verdetti nel tabellone playoff dei Blacks. La prima semifinale vedrà affrontarsi Roseto, che ha eliminato 3-1 Sant’Antimo, e Fabriano, che avuto la meglio sulla Gema Montecatini per 3-1, mentre resta l’incertezza nell’altra parte del tabellone. Oltre che a Livorno, domani si giocherà gara 5 anche a Jesi dove i padroni di casa ospiteranno la Bakery Piacenza.

Luca Del Favero