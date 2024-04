Parla coach Baroni. "Abbiamo pagato un prezzo pesante alla stanchezza»

Dopo la partita di questa sera la Mens Sana, indipendentemente da come finirà, metterà subito nel mirino la sfida di domenica alle 18 a San Vincenzo, per la quale l’associazione Io Tifo Mens Sana sta organizzando un pullman. Gara 4 è invece fissata per mercoledì 1 maggio (alle 21,15) sempre nella cittadina costiera in provincia di Livorno mentre l’eventuale gara 5, di nuovo al PalaEstra si giocherà domenica 5 maggio alle 18. "In gara 1 secondo me abbiamo attaccato bene anche con tiri aperti e ottimamente costruiti – ha detto il tecnico della Svb Basket San Vincenzo, Baroni, tornando sulla sconfitta dei suoi di domenica - sinceramente abbiamo pagato la stanchezza e il fatto che le percentuali si sono abbassate nella seconda parte di gara. Siamo stati avanti a lungo, ma quando sembrava che il gap fosse importante la Mens Sana è sempre rientrata. Ma ci sta, si tratta di battaglie che nei play-off sono la normalità".