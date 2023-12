Parla coach Tozzi. "Difesa da applausi. Siamo stati vicini alla perfezione»

"Si chiude nel migliore dei modi il nostro anno solare. Non si poteva chiedere di meglio". Così coach Maurizio Tozzi al termine della partita vinta con Sansepolcro. "Partita tosta, ruvida – ha proseguito il tecnico costoniano -. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto una prestazione difensivamente impeccabile, poi loro sono stati bravi a sporcarci i nostri possessi. Però noi siamo stati quasi perfetti". Importante essersi presi anche il vantaggio nello scontro diretto. "Si, era una partita delicata anche per questo – ha detto Tozzi -. Anche in tal senso è stata una vittoria importante". Adesso mente alla Coppa Toscana. "La società e tutti noi ci teniamo molto – ha detto Tozzi -. Ci prepareremo con determinazione. Anche se ci avviciniamo all’appuntamento con l’infermeria a lavoro – ha concluso il coach -. Le condizioni di Terrosi, Zeneli e Banchi ci impongono cautela per far arrivare i ragazzi in condizione"