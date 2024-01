Parla il vice coach gialloverde Riccardini. "E’ la prima tappa del 2024, ci teniamo a partire bene»

Come da tradizione in casa Costone, è stato il vice coach gialloverde Riccardo Riccardini a presentare l’incontro di semifinale contro Valdisieve. "È la prima tappa del nostro 2024 e va da sé che ci teniamo a partire col piede giusto – ha esordito l’assistant coach di Maurizio Tozzi -. Sappiamo quanto è importante per la nostra società, e per Siena in generale, ospitare queste Final four. Tutto questo per noi rappresenta uno stimolo in più. Quella con Valdisieve sarà una partita diversa da tutte le altre – ha spiegato Riccoardini –, è una gara secca in cui ci si gioca tutto su quaranta minuti. Sappiamo che loro verranno a Siena per dare il massimo e interrompere la nostra striscia di vittorie". Un fattore su cui lo staff costoniano vuole mantenere alta l’attenzione è quello dell’intensità per far sì che la sosta del campionato non abbia portato con sé cali di tensione. "Riprendere dopo una pausa non è mai semplice – ha detto ancora Riccardo Riccardini –, perché se è vero che ci si riposa è altrettanto vero che si rischia di staccare il cervello. Nonostante qualche acciacco, arriviamo al completo alla gara e dovremo partire da subito con il piede giusto nella metà campo difensiva". Ma al di là della contingenza, l’obiettivo del Costone è chiarissimo: vincere e mettere in bacheca la Coppa Toscana. Senza badare alle pressioni o al contesto. Seppure questo sarà un fattore, potendo giocare il Costone le finali in casa. Un’ambizione non celata ma al tempo stesso consapevole delle difficoltà che gli avversari metteranno sul cammino della squadra della Piaggia. "Vogliamo dare al Costone questo trofeo – ha concluso Riccardini – ma sappiamo che per farlo dobbiamo superare ostacoli importanti".