Parmolaia Maginot retrocede dopo sconfitta contro Union Campi Bisenzio

Nella giornata numero 11 del girone di ritorno del campionato di divisione regionale uno la Parmolaia Maginot perde lo scontro tra le ultime sul parquet della Union Campi Bisenzio dando l’addio definitivo alla DR1. Con questa sconfitta infatti la formazione biancoblù retrocede matematicamente nella serie inferiore dopo un campionato deludente ed anche sfortunato in alcuni tratti. A Campi Bisenzio il match finisce 83-61 in favore della compagine locale che prende il largo nella terza frazione dopo 2 quarti equilibrati. Questo il tabellino dell’incontro: Bianciardi 5, Falchi 15, Bartelloni 11, Iannoni 4, Caldarelli 2, Bicchi 6, Liotta, Senbergs, Vegni 6, Morelli 12.

Vince e convince invece la Simus Monteroni: la formazione di Coach Rossi batte Calenzano con il punteggio di 63-48. È un successo fondamentale per i ragazzi della Val d’Arbia, 2 punti che avvicinano sensibilmente la Simus all’obiettivo stagionale dei play-off. Grande vittoria esterna per il Valdelsa Basket. La compagine biancorossa di coach Lanza espugna il parquet della Synergy Valdarno con il punteggio di 58-75. Nelle ultime tre partite i senesi potranno giocarsi la migliore posizione possibile nella griglia della futura post season che metterà in palio un posto nella prossima serie C interregionali. il tabellino: banchero 14, Starnini 9, Muzzi 9, Santini 2, Manetti 4, Lenardon 6, Piattelli, Spaggiari, Tognazzi 7, Bovo 12.

Nelle gare in programma oggi spicca la sfida esterna della Advinser Asciano sul parquet di Montespertoli. Impegno casalingo invece per la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi che alle 18 affronta la pallacanestro Valbisenzio.