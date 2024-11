Parola al grande ex. Tomassini: "Guai a sottovalutare questa VL»

Giovanni Tomassini conosce bene Pesaro, ci ha giocato ed era in campo nell’ultimo scontro diretto tra le due squadre, datato 18 maggio 2007. Ora è un punto di forza di una RivieraBanca che è lassù in testa. "È un derby che viaggia nel giro di pochi chilometri, questo tra Pesaro e Rimini – commenta l’esterno biancorosso –. Noi siamo molto carichi per questo inizio di campionato e domani vogliamo continuare a far bene in attacco come stiamo facendo. Magari migliorando un po’ in difesa". Dall’altra parte una Carpegna Prosciutto che è da temere al di là della classifica. "Al di là dei pronostici estivi che lasciano il tempo che trovano, pensavamo che fossero già nei piani alti in questo inizio di campionato, però i problemi ogni tanto ci sono e le stagioni possono anche cominciare male. Bisogna fare tanta attenzione: prima di tutto perché si tratta di un derby, poi perché Pesaro è forte e piena di giocatori da rispettare". Il ricordo, inevitabile, va a quella partita del 2007 in cui era in campo anche "Tom". "Sarà una gara diversa dall’ultima che ho vissuto 17 anni fa. Però voglio rivivere quelle emozioni, magari con la vincitrice finale differente". Per uscire col sorriso dalla Vitifrigo Arena, la ricetta è ripetere quel che sta facendo Rbr in tutto il campionato, soprattutto con tanta continuità. "Si è creata una chimica stupefacente, questo ci aiuta anche nei momenti di difficoltà – chiude Tomassini –. Detto questo, c’è sempre da migliorare, siamo all’inizio e non possiamo essere perfetti".

lo.za.