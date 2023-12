"Partita povera in attacco, ora siamo questi"

A fine partita è coach Mecacci che si presenta ai microfoni per commentare la gara con Piacenza "Commento abbastanza semplice, abbiamo giocato una partita offensivamente povera – sottolinea il tecnico – sia per meriti di Piacenza che per demeriti nostri, nel terzo quarto abbiamo sbagliato almeno cinque conclusioni al ferro, ed è lì che Piacenza ha scavato il primo divario. L’abbiamo ricucita ancora una volta ma dal 32’ si è aperto il parziale che è meritato, ma fra apparire la prestazione ancora più brutta". Poi la considerazione. "Siamo venuti qua per giocare una partita importante contro una squadra che ruota in 10 mentre noi siamo più corti. Anche la partita di Verona ci aveva prosciugato le energie. In questo momento siamo questi, non riusciamo ad allenarci – aggiunge Mecacci – e quando trovi l’aggressività di una squadra come Piacenza, che ci ha fatto perdere diversi palloni, paghi dazio. Poi quando è finita la lucidità ne abbiamo persi anche altri. In questo momento dobbiamo cominciare a lavorare tutti senza giustificazioni, speriamo di recuperare anche dei giocatori e provare a resistere a questo periodo. La classifica ci vede ancora all’ottavo posto, ma bisogna cominciare a vincere qualche partita. Sapevamo che questa parte di calendario sarebbe stata complicata, ma ora dobbiamo solo pensare a lavorare in palestra e aspettare il momento in cui staremo meglio".