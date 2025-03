Partita senza storia contro Collegno. La Stosa Virtus centra la decima vittoria consecutiva

STOSA96COLLEGNO78

STOSA: Bartoletti 6, Joksimovic 6, Zocca 15, Ense, Olleia 2, Costantini 14, Calvellini 15, Pieri 10, Gianoli 11, Braccagni 5, Guerra 9, Chellini 3. All. Evangelisti.COLLEGNO: Obase 4, Bossola 9, Milone 10, Castellino 6, Tarditi 10, Obakhavbaye 2, Grillo 4, Marcato 9, Lo Buono 11, De Bartolomeo 13. All. Comazzi.

Parziali: 34-16; 64-36; 79-55.

SIENA - La Stosa conquista la decima vittoria consentiva e fa 7/7 nella seconda fase avvicinandosi all’obiettivo salvezza a 5 giornate dal termine del play in out. Con una grande prova di squadra i rossoblu annientano Collegno dominando in lungo e in largo per tutti i 40 minuti e gestendo un vantaggi che nel corso del match ha toccato anche le 30 lunghezze. Grande partenza della Virtus che allunga subito con le penetrazioni di Guerra e i canestri di Calvellini e Costantini. I rossoblu vanno in doppia cifra di vantaggio (18-7) costringendo Comazzi al time out. Due canestri consecutivi di Calvellini fanno volare la Stosa sul 24-7 a 3’ dalla fine del quarto che si chiude 34-16 dopo il +21 toccato dai senesi dopo 9’ di gioco. Due triple consecutive di Zocca in avvio di secondo quarto consentono alla formazione rossoblu di volare sul 44-18 dopo 2’ di gioco. Gli ospiti cercano di non mollare la presa sul match e con Bossola provano a riavvicinarsi tornando sotto le 20 lunghezze di svantaggio. Nella seconda parte del periodo i senesi allungano ancora con Calvellini sugli scudi. La Stosa va sul velluto e chiude la prima parte di match sul punteggio di 64-36. Due canestri consecutivi di Bartoletti aprono la terza frazione di gioco e consentono alla Virtus di mantenere il vantaggio inalterato (68-40 al 23’). Collegno firma un piccolo parziale di 0-5 con la tripla di Tarditi e il canestro di Milone, segnale che porta coach Evangelisti a fermare il gioco per parlare con i suoi ed evitare cali di concentrazione. Il minuto sortisce gli effetti sperati perché la Virtus riprende a giocare trovando da Gianoli i punti che le permettono di allungare di nuovo (78-50) e di chiudere il quarto a distanza di sicurezza sul 79-55. Collegno non molla e cerca di ridurre lo svantaggio in apertura di ultimo quarto quando De Bartolomeo segna dai 6,75 portando i piemontesi a -20. Ma la partita non è assolutamente in discussione perché i rossoblu, nonostante un po’ di fisiologico calo mentale, chiudono i conti abbastanza in fretta trovando la tripla di Chellini che mette i sigilli ad una partita mai in discussione dove coach Evangelisti ha gestito le rotazioni dando fiato agli acciaccati e minuti ai giovani della panchina che hanno risposto come sempre presenti. Domenica prossima i rossoblu saranno di scena a Genova seguiti da un pulmann di tifosi che seguiranno la squadra in trasferta.