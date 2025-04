Pasqua con la Benedetto: Sella sfida Pilastrini a Cividale

Pasqua con la Benedetto, a Cividale, dove questa sera alle 20, nel primo dei nove anticipi serali del sabato (mancano solo F e Rimini, in campo a Pasquetta), la Sella affronta la squadra di Pilastrini (arbitri Nuara, Tallon e Luchi). Il tutto per tutto o quasi, in 40 minuti, forti di un vantaggio di due punti prima delle ultime due di stagione regolare, sperando in notizie confortanti da Rieti, dove Cremona prepara un nuovo assalto ai biancorossi. Ma il destino, come già ribadito più volte da Di Paolantonio, è tutto nelle mani di Cento, che può e deve pensare solo a sé stessa, provando a replicare quanto di buono è stato fatto la settimana scorsa contro Nardò. "La vittoria di Lecce è stata importante – dice il coach alla vigilia –, ma è il percorso che abbiamo intrapreso ormai da mesi che deve darci fiducia e consapevolezza per provare a vincere anche a Cividale. Servirà l’ennesima grande prova difensiva, contro una squadra che ha talento in attacco e che gioca una bella pallacanestro, come ci ha insegnato la gara di andata". In quella che fu, sotto tutti i punti di vista, una serata da dimenticare alla Baltur Arena. Finí 79-62, dopo che la Benedetto accarezzò più volte anche il -30, senza mai riuscire a stare al passo di Dell’Agnello e compagni, perdendo proprio in quell’occasione, per infortunio, Alessandro Sperduto, poi costretto ai box per diversi mesi". Questa volta, invece, Di Paolantonio dovrà fare i conti con un Devoe non al top in settimana. "Gabe ha recuperato dal problema al ginocchio, ma si è nuovamente fermato venerdì per un virus intestinale".

Alle prese con qualche acciacco di stagione anche i friulani, che in classifica presentano uno score di 21 vinte e 15 perse, incastrati nel gruppo delle "quinte" con Verona e Rieti, e affamati di riscatto dopo l’ultimo bruciante ko ai supplementari contro l’Urania Milano, che ha strozzato la striscia di successi a Brindisi e in casa della Fortitudo. A Davis e compagni, servirà un’altra impresa. "Hanno in Redivo e Lamb due tra i giocatori più impattanti a livello offensivo del campionato, ai quali si aggiunge un elemento come Mastellari, che fornisce un grande apporto uscendo dalla panchina. Senza dimenticare il loro pacchetto lunghi, guidato da Dell’Agnello, tra i più solidi della categoria. Noi – conclude il coach – dovremo fare come ormai facciamo da tempo, ovvero guardare a noi stessi, provando a fornire la miglior prestazione possibile, anche in considerazione della grande chance che abbiamo in queste ultime 2 partite".

