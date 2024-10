Passi avanti: coach Martino è soddisfatto: "Non eravamo scarsi, non siamo fenomeni"

"Sono molto soddisfatto per la vittoria e per l’interpretazione della gara da parte dei ragazzi, che hanno messo in campo l’atteggiamento giusto". Coach Antimo Martino commenta così a caldo l’affermazione della Pallacanestro 2.015 nella quinta gara di campionato contro Pesaro, che riscatta la netta sconfitta di Brindisi. Ancora assente l’americano Shawn Dawson: "Ma nonostante ci manchi un giocatore importante siamo riusciti tutti insieme a portare a casa un bel risultato".

Davanti ai 3mila spettatori dell’Unieuro Arena, i biancorossi hanno così festeggiato un’affermazione netta, mai in discussione fino dall’inizio del match. "Bene la nostra difesa, abbiamo lasciato i nostri avversari a 50 punti e questo è un bel risultato. Ho coinvolto tutti gli elementi del roster che hanno dato il lato contributo e ai quali ho chiesto di sacrificarsi spesso in ruoli diversi. Adesso godiamoci la vittoria e poi pensiamo a preparare il prossimo incontro in trasferta contro Avellino: proveremo a centrare il primo successo fuori casa".

L’inizio del campionato per i forlivesi è stato impegnativo "con Cividale e Brindisi lontano dal nostro palasport, in seguito Verona e Pesaro: insomma abbiamo già incontrato delle formazioni difficili. Ma in questa stagione serve equilibrio. Quindi non eravamo scarsi dopo la sconfitta di Brindisi e non siamo fenomeni adesso. Ma voglio sottolineare la grande partita che abbiamo disputato, che ci consente di continuare a lavorare con fiducia".

Sul versante marchigiano coach Giacomo Baioni è stato alla sua ultima panchina da primo allenatore e tornerà a fare l’assistente. Nelle prossime ore arriverà Spiro Leika a guidare Khalil Ahmad e compagni. "Veniamo da una settimana complicata – ha detto Baioni –, in cui sono emersi i nostri problemi. Ogni partita è una finale e mentre Forlì ha interpretato bene la gara, con durezza, noi non siamo riusciti a essere incisivi. Non siamo stati reattivi e Forlì ha dominato ai rimbalzi, mentre noi siamo stati arrendevoli, facendo fatica in ogni frangente".