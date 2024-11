Passo falso della capolista Recanati. Andreani: "Siamo stati troppo passivi"

"Li abbiamo fatto tirare e giocare senza creare problemi alla Virtus". Lorenzo Andreani, capitano della capolista Recanati, parla della sconfitta interna con Civitanova. "Poi – aggiunge – loro hanno acquisito in gara sempre più fiducia e hanno continuato a fare bene". È la seconda sconfitta in cui incappa Recanati, la precedente è avvenuta a Senigallia. "In entrambe le partite – spiega Andreani, al terzo anno a Recanati – non abbiamo pareggiato l’atletismo degli avversari. Senigallia l’ha messo sul piatto della bilancia nell’ultimo quarto". Però tutto sommato non c’è da sorprendersi che la Virtus abbia puntato molto su questo aspetto, a mantenere la gara su ritmi alti. "In effetti ce lo aspettavamo, ma siamo stati troppo passivi".

Ma adesso c’è da voltare pagina senza pensare troppo alla battuta d’arresto. "C’è da cambiare l’atteggiamento mentale, del resto abbiamo visto che in questo campionato è avvantaggiato chi riesce a essere più aggressivo". Sabato Recanati farà visita a Ozzano, che accusa 2 punti di distacco dalla vetta. "Ci attende – conclude Andreani – un avversario esperto, che può vantare su giocatori con un passato in serie A. Si vedrà una pallacanestro meno tattica".