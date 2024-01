Pazza rimonta della Fabo per la Final Four: "Ma per 25’ siamo stati davvero inguardabili"

Come l’araba fenice la Fabo Herons Montecatini risorge dalle proprie ceneri e ribalta la Logiman Crema dal -16 di inizio quarto periodo fino al 91-97 finale. La gioia è doppia, anzi tripla, perché oltre ai due punti la "remuntada" rossoblù porta in dote il simbolico "titolo" di campione d’inverno nel Girone A di Serie B Nazionale e il contestuale pass per le Final Four di Coppa Italia.

Una gioia condivisa con gli oltre cento tifosi che domenica hanno raggiunto il PalaCremonesi di Crema dalla città delle terme, ed è proprio per loro che coach Federico Barsotti ha avuto parole al miele nel post-partita: "Ci tengo veramente a ringraziare tutti i tifosi presenti – le sue parole –; entrare in campo in mezzo ai loro applausi a mezz’ora dall’inizio della partita per noi è stata una scarica di adrenalina incredibile, è parso subito chiaro a tutti che non saremmo usciti dal parquet senza aver speso tutte le energie che avevamo in corpo per arrivare fino all’obiettivo".

"Ormai ci sembra quasi scontato avere tifosi a sostenerci anche in trasferta – continua il tecnico –; in realtà poche squadre in Serie B possono vantare questo tipo di seguito e noi siamo una di queste. Chi era sugli spalti ci ha incitato incessantemente anche quando eravamo in difficoltà, anche in svantaggio di 16 punti i nostri tifosi non hanno mai smesso di crederci e hanno continuato a cantare, dandoci ancora più forza. Alla fine festeggiare questo grandissimo traguardo insieme a loro è stato veramente emozionante".

Traguardo che però risulta comunque intermedio e con un più di metà stagione ancora davanti il condottiero degli "aironi" guarda avanti, consapevole che molte sono ancora le cose da migliorare. La grande prova di carattere fornita da Natali e compagni ha mascherato un’altra gara piuttosto lacunosa dal punto di vista difensivo e questo coach Barsotti lo sa bene: "È stata una partita pazza, conosco bene la mia squadra e so che lottare e non arrendersi mai fa parte del suo dna, però ogni volta mi stupisco di come il cuore dei miei giocatori sia infinito –commenta l’allenatore termale –; ciò non toglie che per 25 minuti abbiamo giocato una delle peggiori gare della stagione, poi i ragazzi sono stati bravissimi ad insistere e non disunirsi, ribaltando alla fine la contesa, quindi dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Con una posta in palio del genere però mi aspettavo un approccio completamente diverso e di questo ed altro dovremo parlare in settimana. Per ora godiamoci questo risultato con la consapevolezza che c’è ancora tanto lavoro da fare perché bisogna far meglio in diversi aspetti".

