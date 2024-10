Per ’Fifa’ i granata sono da play-out. Bardi il migliore, poi Sampirisi

Anche quest’anno il più forte giocatore granata sul videogioco ’Fifa’ è Francesco Bardi: meglio di tutti con un valore di 73 (l’anno scorso era a 72).

E nel complesso? La Reggiana ha un valore medio di 67: peggio in B solo tre neopromosse come Mantova e Carrarese con 66 e Juve Stabia con 65 (la migliore è il Palermo con 71, i vicini del Modena hanno 69).

I granata, quindi, per lo storico videogame sono tra le candidate per la retrocessione (che nel gioco non esiste, manca infatti la Serie C): per fortuna è solo un gioco. Tra l’altro 67 (stessa cifra dello scorso anno) è anche il valore di Brescia, Frosinone, Catanzaro, Cittadella e Cosenza. Ciò denota un enorme equilibrio, come poi è nella realtà.

Nel ’Fifa 25’, il più noto videogioco calcistico del mondo (il titolo ufficiale da qualche tempo è ’Ea Sports Fc 25’), anche quest’anno è presente la Serie B, con tutti i loghi e le divise ufficiali: i tifosi potranno quindi sognare di guidare la Reggiana alla vittoria dello scudetto e, perché no, di arrivare sul tetto d’Europa.

Sono tante le curiosità della rosa: per quanto riguarda i più forti della squadra granata, dopo Bardi c’è Sampirisi con 71; completano il podio Portanova e Stulac a 69.

Ogni giocatore ha anche assegnato il ’potenziale’, cioè il valore massimo a cui può ambire grazie alla crescita che avviene nel corso delle partite della "modalità campionato": in prospettiva il più forte è Fontanarosa che può raggiungere l’importante valore di 81 (parte da 67). Per farsi un’idea del potenziale: un buon difensore come Buongiorno del Napoli ha un valore di 80. Prima di spulciare altre curiosità, ecco la rosa granata al completo: in porta abbiamo detto di Bardi con 73, poi ecco Sposito con 64 e Motta con 60 (il potenziale dice che il classe 2005 può arrivare fino a 75). La difesa: comanda Sampirisi con 71, poi ecco Meroni e Fontanarosa a 67, Fiamozzi a 66, Rozzio a 65, Libutti a 62, Lucchesi pure a 62 (ma con un potenziale di ben 76), Nahounou a 60 (può arrivare a 70), e Cavallini con 58. Il centrocampo: guidano, come detto, Portanova e Stulac con 69, poi abbiamo Kabashi con 68, Sersanti a 65 (potenziale di 74), Cigarini a 64, Vergara a 62 (anche lui può salire fino a 74), Reinhart, Girma e Urso a 61, e chiude Ignacchiti con 57 (ma con un grande margine di miglioramento che potrebbe portarlo a 74). Il reparto offensivo vede Marras e Gondo appaiati a quota 68, poi Okwonkwo a 67, Vido a 66, Pettinari a 65 e Maggio a 62.

Poi ci sono le statistiche specifiche: per esempio, il più veloce di tutti è Okwonkwo con 88 in accelerazione e 89 in velocità scatto. Di testa, con una precisione nelle incornate di 69, i migliori sono Sampirisi e Gondo (Rozzio è fermo a 68, con Meroni e Fontanarosa). Il miglior crossatore? Nemmeno a dirlo: comanda Cigarini con 67. Le punizioni sono roba da registi: guida ancora il "Ciga" con 76, ma occhio a Stulac con 75. E i rigori? Date la palla a Vido: con 72 è lo specialista dal dischetto. Riecco Okwonkwo in un primato: ha il tiro più potente di tutti con 74. Marras spicca per resistenza: stacca nettamente tutti con un tondo 85. Marras, con Sersanti e Cigarini, è anche il migliore nell’utilizzo del piede debole: 4 stelline sulle 5 totali.