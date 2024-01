Per gli avversari problemi anche di roster. Pillastrini è anche senza il nuovo rinforzo Lamb

Questa sera, ore 20, l’Unieuro sale a Cividale per una trasferta tanto insidiosa quanto importante, quando mancano appena cinque gare al termine della regular season. È una sfida da non sottovalutare per i ragazzi di coach Antimo Martino, che con un successo potrebbero anche trovarsi in vetta alla classifica in solitaria, se Udine sbancasse Bologna, ma che dall’altro lato dovranno riuscire a vincere contro una formazione storicamente molto ostica per i colori biancorossi.

Certo, quest’anno Cividale sta facendo più fatica rispetto all’eccellente scorsa stagione in cui aveva sempre impensierito Forlì. Ma va anche detto che, nonostante la squadra allenata da coach Stefano Pillastrini abbia vinto solo due volte (a Chiusi e contro Rimini) da metà ottobre in poi, i friulani hanno fatto faticare la maggior parte delle big del torneo, da Bologna (65-69) a Verona (80-71), da Trieste (86-79) a Forlì (84-78) .

Quartultima difesa del torneo con 78 punti subiti di media, quartultimo attacco (73) con la peggiore percentuale da 2 (47%) e la penultima da 3 (32%): i numeri parlano di una squadra che sta incontrando parecchie difficoltà. Partita con un solo straniero, il play Lucio Redivo, giocatore angolare della squadra con 17 punti e 4 assist di media (nella top 5 per valutazione nel girone), Cividale ha poi inserito l’esterno Vincent Cole, che però, con appena 10 punti di media, non ha pienamente convinto, spingendo la società verso la sostituzione.

La scorsa settimana è arrivata la firma dell’esperto Doron Lamb, già visto a Napoli, Scafati e Brindisi, che però stasera non sarà del match dovendo scontare due giornate di squalifica dalla passata stagione. Insieme a lui, la società ha firmato anche Luca Campani, esperto lungo chiamato a portare maggiore solidità sotto le plance. Anche per l’ex FulgorLibertas, però, il rientro è stato rinviato perché è attualmente alle prese con il recupero da un infortunio della passata stagione.

Chi ci sarà, invece, è Gabriele Miani, che con 12 punti e quasi 6 rimbalzi di media è stato il vero eroe per i friulani nella gara dell’andata, confermandosi quindi con il passare delle settimane come il miglior realizzatore di un gruppo di italiani formato poi dal bolognese Martino Mastellari, dal figlio d’arte Giacomo Dell’Agnello e dal giovane play Eugenio Rota (quasi 9 punti e 4 assist a gara). Completano il roster i lunghi Matteo Berti e il giovane Giacomo Furin.

Per Forlì, quindi, tornare con una vittoria sarà importante, ma non certo facile: con convinzione e l’unione di tutti, però, è possibile per questo gruppo raggiungere ogni obiettivo.