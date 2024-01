Per la Mens Sana sfida contro Pontedera: "Tanti giocatori out, ma sarà un bel match"

Torna sul parquet la Mens Sana Basketball che oggi (ore 20,45) attende la Juve Pontedera per la prima palla a due del 2024. "E’ una partita difficile contro una squadra forte – ha detto coach Paolo Betti (foto) – che ha fatto bene nei primi mesi della stagione. È allo stesso tempo una partita importante come saranno tutte queste sfide molto ravvicinate. Servirà molta attenzione e concentrazione per superare questo tour de force assai impegnativo prima della sosta". Pontedera questa sera, Agliana domenica 14 (alle 18 in trasferta), Cus Pisa mercoledì 17 (in casa alle 20,45) e Carrara il 21 (alle 18 in trasferta). Dal punto di vista fisico il momento non è dei migliori con tutti questi impegni ravvicinati, ma coach Betti fa buon viso a cattivo gioco. "Per fortuna è la prima volta che ci troviamo in questa situazione. Puccioni? E’ ancora fermo per il problema alla caviglia rimediato a Livorno, mentre Iozzi proverà a recuperare all’ultimo. In più abbiamo avuto un po’ di ragazzi febbricitanti come dimostra l’amichevole di Castelfiorentino dove siamo andati in sei sui dieci giocatori che abbiamo. Sarebbe stato meglio avere maggiore continuità dal punto di vista fisico, ma mi aspetto comunque una grande gara". Infine Betti torna sull’avversario, battuto a domicilio all’andata ma team di discreto spessore. "Pontedera è una squadra di ottima qualità, con esterni di grande talento e un paio di giocatori sotto canestro ottimi per la categoria. Fino a questo momento ha giocato un grande campionato riuscendo a vincere anche gare in cui non partiva favorita. Noi torniamo a giocare in casa: sappiamo quando sia stato fondamentale avere la nostra gente vicino. Sappiamo che la mano che ci possono dare i tifosi non è secondaria. Dovremo essere bravi a far loro vedere il nostro impegno come sempre". La biglietteria del PalaEstra sarà aperta oggi dalle 20. Domani invece la Under17 Eccellenza partirà per Praga per la seconda tappa della European Youth Basketball League.

Guido De Leo