Per l’Adamant scontro al vertice: "Nuovo assetto"

L’Adamant è quasi pronta ad affrontare la trasferta di domani a Pordenone, big match di giornata tra due delle tre capoliste ancora a punteggio pieno in classifica. Ieri pomeriggio coach Benedetto e il vice Castaldi hanno presentato la sfida del Pala Crisafulli: "E’ stata una settimana un po’ particolare, diversi ragazzi hanno avuto a che fare con qualche sindrome da influenza – le parole del tecnico biancazzurro –, per cui ci siamo allenati un po’ a singhiozzo: domani in ogni caso dovremmo esserci tutti, a parte ovviamente Ballabio che sta lavorando a parte. Siamo pronti per andare ad affrontare una delle squadre che ha fatto meglio fin qui, il processo di adattamento ad un nuovo assetto senza il nostro play titolare va avanti, anche se rimane complicato. Questa è una partita importante, come tutte quelle della prima fase perché bisogna fare più punti possibili, ma a maggior ragione perché affrontiamo una nostra diretta concorrente". Il vice Castaldi si concentra sulle caratteristiche degli avversari friulani: "Rispetto allo scorso anno hanno mantenuto solo Mandic e Cardazzo – le sue parole –, magari sono un po’ corti a livello di rotazioni perché giocano in 7, ma quei 7 sono di ottima qualità. Hanno aggiunto Dalcò, che ci ricordiamo contro la Gardonese, poi Bozzetto e Cerchiaro che lo scorso anno giocavano in A2 e B1".

j.c.