Per le formazioni giovanili è tempo di tornei: i risultati. L’Union scalda i motori. Sabato test a Livorno

Prime due settimane di preparazione ormai alle spalle per la Union Basket Prato, che è prontamente tornata in palestra per altri sette giorni di allenamenti in vista del debutto stagionale. In un sabato pomeriggio piuttosto afoso alla Toscanini la squadra di Paoletti e Fabbri ha affrontato in amichevole (senza risultato) Galli San Giovanni Valdarno, ottima formazione che disputerà il campionato di Divisione Regionale 1. Un buon test, che ha subito fatto provare ritmi alti ai pratesi, con buonissime percentuali al tiro. Sulla lunga distanza l’intensità è scesa, a causa di un normale calo fisico, ma il test è stata l’occasione per vedere all’opera i nuovi arrivati Mendico, Ghiarè e Coltrinari ed avere le prime buone risposte dagli Under Ceccarelli, Belardinelli e Zaffina. Sabato prossimo altra amichevole in programma sul campo dell’Us Livorno, in attesa del debutto in coppa e in campionato.

Nel frattempo arrivano buone sensazioni anche dalle formazioni giovanili targate Union Basket Prato, in particolare dalla formazione Under 17 Gold, che nel torneo di Terranuova si è ben comportata, arrivando ad aggiudicarsi in volata (72-67) la finale per il quinto e sesto posto contro i ‘cugini’ Dragons, anch’essi apparsi in buona forma nella manifestazione organizzata come di consueto da Usd Terranuova Basket. Nelle precedenti sfide le due selezioni pratesi erano state battute dalle più quotate Virtus Siena e Terranuova Basket (per quel che riguarda l’Union Basket) e Pistoia Basket Academy e Juve Pontedera (per quel che riguarda i Dragons). Spostandoci in casa della Pallacanestro Prato, ottima prestazione della formazione Under 15 Eccellenza, che ha chiuso al quarto posto il prestigioso "Torneo di Calcinaia". Debutto con sconfitta di sole 4 lunghezze contro i padroni di casa per i giovani Dragons, che poi vincono contro gli olandesi del Bal e con Pistoia Basket, raggiungendo la finale per il terzo e quarto posto. Ad attenderli c’è Us Livorno, che con un tiro sulla sirena si aggiudica il match e il podio finale.

L. M.