Pesaro e Vuelle B, la sfida

Siamo entrati ufficialmente nel mese di Maggio, il mese finale e più caldo per tutti i campionati, e la Divisione Regionale 1 non è da meno, con le semifinali promozione che convergono verso le due finali dalle quali usciranno le due formazioni qualificate al Poule Promozione con la vincitrice dell’Umbria. Delle quattro semifinali in programma in settimana, tre su quattro sono terminate con un secco 2-0 per le favorite della vigilia, mentre il derby pesarese Pesaro Basket-Vuelle B è fermo sull’1-1 in attesa della decisiva gara 3.

Partendo dal basso del tabellone il Bramante si è dovuto arrendere in due gare alla Giovane Robur Osimo, formazione ben più attrezzata dei giovani pesaresi per contendersi l’entrata in Serie C. Il Bramante non ha di certo sfigurato nelle due sfide giocate, cedendo 70-58 in trasferta a causa di un ultimo quarto da 21-7 che ha tagliato le gambe ai ragazzi di coach Badioli, e poi non riuscendo a tenere il fattore campo in casa, venendo sconfitta 61-76. Nella parte sud del tabellone la finale sarà quindi Osimo-Macerata, con quest’ultima che si è liberata dell’altra osimana, l’Auximum, in due gare molto combattute ma che hanno consentito a Macerata di mantenere l’imbattibilità stagionale (18-0 in regular season e 4-0 ai playoff).

Nella parte alta invece Senigallia 2000 (che ha battuto 2-0 la Pallacanestro Pedaso) non conosce ancora la sua avversaria, che uscirà dalla gara 3 tra Pesaro Basket e VL B. Rispettato il fattore campo nelle due gare, il Pesaro Basket ha portato a casa gara 1 abbastanza agevolmente con il punteggio di 81-63, guadagnando il più otto a fine primo quarto che diventa subito +16 all’intervallo e permette alla formazione di coach Spagnoli di gestire le energie nel secondo tempo. Molto tesa e tirata è stata invece gara due, con il Pesaro Basket che ha provato comunque a fare la partita anche in trasferta, mettendo la testa davanti al ‘10 sul 20-25 e trovando il più 8, 34-42, all’intervallo lungo.

La Vuelle B non si è scomposta però, seppur priva di coach Iannetti e di Ghiselli impegnati nelle Finali Nazionale under 19, risalendo sul -4 con dieci minuti da giocare e sfoderando nell’ultimo quarto uno scioccante parziale da 27-13 sulle ali di Antonelli e Sorbini (39 punti in due) per portarsi a casa gara 2 e rimandare l’esito alla decisiva gara 3.

Leonardo Selvatici