Pesaro paga dazio a Senigallia

Quarta giornata andata in porto in Divisione Regionale 1, e prima sconfitta stagionale per il Pesaro Basket, sorpreso a Senigallia 69-63. La squadra allenata da coach Spagnoli perde l’imbattibilità delle prime due uscite, essendo dispari le squadre una a turno deve osservare un turno di riposo, partendo male fin dal primo quarto, chiuso in svantaggio 23-14 a causa della maggiore intensità dei padroni di casa. Nel secondo quarto i pesaresi entrano in partita, provando a pareggiare l’aggressività di Senigallia e rifacendosi sotto nel punteggio, seppur di poco, 40-34. Al rientro in campo dopo l’intervallo la rimonta continua fino al 52-48 trascinati da Parlani e Benevelli, avendo l’occasione di mettere anche la testa avanti sul +1, ma nell’ultimo parziale i padroni di casa resistono, ritrovando una coralità che fa la differenza per il 69-63 finale. Al pari delle due formazioni sopracitate, a quota 4 punti con una sola sconfitta c’è anche il Montecchio Basket, impegnato in casa della Pallacanestro Jesi, ultima in graduatoria a zero vittorie. Poteva essere una di quelle partite "trappola", in cui il fattore campo aiuta i più deboli sulla carta, ma la squadra allenata da coach Morelli scongiura ogni difficoltà imprevista aggredendo la partita fin dai primi dieci minuti. Al termine del primo parziale infatti gli ospiti sono già in vantaggio in doppia cifra, 14-24, ma non riescono a scappare nel punteggio al 20’, andando negli spogliatoi avanti 32-41.

La pratica viene chiusa nel secondo tempo, con due parziali che permettono al Montecchio di scappare nel punteggio e aggiudicarsi i due punti. Il 6-19 del terzo quarto porta gli ospiti in vantaggio di 22 punti, che diventa di 37 a fine partita, 45-82. Quattro uomini in doppia cifra, il migliore è Cardellini con 19. Non è scesa in campo nell’ultimo turno il Basket Giovane a causa del turno di riposo da osservare, che aggiunto alla gara rinviata proprio contro la Pallacanestro Jesi, ha fatto sì che la formazione guidata da coach Del Bene sia scesa in campo solo due volte dall’inizio della stagione. Dopo la vittoria all’esordio contro l’altra formazione di Jesi, la Jesi Academy, il BG è stato sconfitto in casa dal Basket Vadese nonostante i 31 punti di Antonelli. Proprio la squadra di Sant’Angelo in Vado è la grande protagonista di queste prime quattro giornate, l’unica imbattuta del girone. L’ultima vittoria è arrivata 66-50 contro il Campetto Ancona, ottenuta grazie ad un quarto finale da 23-10 che ha spezzato in due un match fino a quel momento equilibrato. l. o.