Pianeta Minors: i New Flying Balls sul parquet della regina Ruvo di Puglia. Ecco tutte le gare. Ozzano prova a ritrovare serenità. Anche il Bologna 2016 tenta il riscatto

Fase sfavorevole in casa dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, che dopo aver ritrovato un po’ di serenità nei risultati del girone B di serie B, complice anche il rientro di capitan Riccardo Cortese dall’infortunio, ha recentemente inanellato tre ko consecutivi che hanno fatto ripiombare i biancorossi al penultimo posto nel raggruppamento, a +2 su Taranto: domani alle 18 gli ozzanesi saranno di scena sul parquet della regina Ruvo di Puglia, scoglio che sulla carta potrebbe ulteriormente inasprire le circostanze vista la simultanea sfida dei tarantini sul campo di Padova (appaiata ai ‘palloni volanti’). In Interregionale lombarda vuole prontamente rimettersi in carreggiata il Bologna 2016 di capitan Luca Fontecchio, che dopo due ko di fila domani alle 18 riceverà la parigrado Sansebasket Cremona per provare a tallonare il terzo posto: stamattina alle 10,30 una rappresentativa dei rossoblù parteciperà invece all’esibizione dei partner Sea SuperEroiAcrobatici, che si arrampicheranno sul padiglione di pediatria del Sant’Orsola per portare regali e sorrisi ai piccoli pazienti del policlinico. Ultima giornata del 2023 invece sui parquet della serie C emiliano romagnola, con la terza di ritorno del girone A che vedrà in campo l’attesissimo derby fra Francesco Francia (secondo miglior attacco del raggruppamento con 76,9 di media) e Cvd Casalecchio (miglior difesa con 65,2), in campo oggi alle 19: i biancoblù di coach Andrea Mondini, sono reduci dal ko al vertice contro la regina Scandiano (a +2), mentre i casalecchiesi del presidente ‘Maggio’ Casanova cercano continuità dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. Giro di boa sui campi del girone B e occhi puntati sulla Virtus Medicina, che dopo il turno di riposo lo scorso fine settimana, oggi alle 21 sarà a Santarcangelo di Romagna per provare ad allungare a 5 la striscia positiva: i gialloneri sono primi a parimerito con la regina Cmp Global (turno di riposo questo weekend), che è sopra per lo scontro diretto favorevole e deve ancora recuperare la gara contro Sb Ferrara. Al terzo posto guarda con interesse Molinella, che oggi alle 20,30 sarà di scena a Lugo. Scampoli di fine anno anche in Divisione Regionale 1, dove questo fine settimana potrebbe regalare rivoluzioni alla classifica.

Nel girone A riposa la capolista Audace Bombers (in striscia positiva da 7 giornate), situazione che potrebbe essere favorevole ai Giardini Margherita, reduci da 3 vittorie consecutive e in campo domani alle 18 sulle nuove doghe degli Stars: le giovanissime ‘stelle’ di coach Gianluca Piccolo cercano la vittoria dopo due ko filati, per allontanarsi dall’affollato quinto posto e riprendere i piani alti. Chiude infine il quadro il girone B, con l’atteso big match di giornata che mette in palio la leadership in solitaria: oggi alle 19 è infatti il turno di Budrio-Argenta, con entrambe le compagini appaiate al primo posto a quota 20 punti.