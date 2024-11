Pielle travolta dalla Virtus Roma, squadra contestata dai tifosi

Livorno, 3 novembre 2024 – Una Pielle irriconoscibile viene travolta dalla Virtus Roma e pesantemente contestata dai suoi tifosi. Il 40-82 finale è figlio di una prestazione senza energia e senza idee per la squadra di coach Federico Campanella che vede scappare i romani già nel primo parziale e nonostante una reazione nel secondo quarto, l’unica in una partita senza nessuno squillo, non riesca mai ad avvicinarsi oltre il -9. Il terzo quarto è di un livello troppo basso per una squadra come la Pielle, in grado di realizzare soltanto 4 punti tirando 1/12 e lasciando spazi enormi all’attacco di Roma che segna 23 punti e supera i 30 punti di vantaggio (27-58). L’ultimo quarto è pura passerella, con la Virtus che segna con una facilità disarmante e la Pielle ormai rassegnata che chiude a -42 e fischiatissima dai propri tifosi. Ultimo a mollare nei biancoblu Bonacini autore di 15 punti, per la Virtus miglior realizzatore Siberna con 13 punti e tutti i giocatori entrati in campo con almeno 5 punti segnati.

Tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - Virtus GVM Roma 1960 40-82 (9-22, 14-13, 4-23, 13-24)

Toscana Legno Pielle Livorno: Davide Bonacini 15 (4/8, 1/2), Ennio Leonzio 8 (0/8, 2/10), Luca Campori 6 (2/4, 0/2), Alessandro Paesano 4 (2/4, 0/1), Daniel Donzelli 3 (0/2, 1/6), Jacopo Vedovato 2 (1/1, 0/0), Mattia Venucci 2 (1/1, 0/1), Maurizio Del testa 0 (0/0, 0/3), Lorenzo Baggiani 0 (0/1, 0/2), Janko Cepic 0 (0/1, 0/0), Pietro Simonetti 0 (0/0, 0/0), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 32 5 + 27 (Ennio Leonzio 9) - Assist: 5 (Davide Bonacini 3) Virtus GVM Roma 1960: Giacomo Siberna 13 (4/4, 1/3), Alberto Conti 12 (3/5, 0/2), Yancarlos Rodriguez 10 (2/5, 2/6), Andrea Valentini 9 (3/7, 1/2), Pier adriele Zoffoli 8 (3/3, 0/3), Andrea Ancellotti 7 (2/7, 1/3), Marco Santiangeli 7 (1/1, 1/2), Gaston Whelan 6 (3/6, 0/1), Edoardo Caversazio 5 (1/1, 1/3), Matteo Visintin 5 (1/2, 1/1) Tiri liberi: 12 / 12 - Rimbalzi: 41 7 + 34 (Giacomo Siberna, Edoardo Caversazio 7) - Assist: 25 (Yancarlos Rodriguez 6)