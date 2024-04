Pielle forza 15: anche Brianza cade al PalaMacchia 97-84

Livorno, 7 aprile 2024 - Pielle forza 15. Anche Lissone Brianza paga pegno e cade al PalaMacchia 97-84. Per la truppa di Cardani si tratta della 15esima vittoria consecutiva. Sempre più capolista, numeri e record da fantabasket.

Non è stata una partita agevole e agiata per Chiarini e compagni. CasaBasket ha venduto carissima la pelle, forte di una prestazione corale dal perimetro notevole (12/28) e di una singola monstre di Galassi, autore di 28 punti.

Fronte Pielle, al netto di qualche fatica di troppo in difesa, i 3mila in via Allende continuano a stropicciarsi gli occhi dal basket champagne che i loro beniamini riescono a regalare. Lo Biondo e Chiarini i top scorer di serata, con, rispettivamente, 26 e 20 punti.

Domenica prossima scontro al vertice fondamentale per il piazzamento playoff delle Triglie: al Modigliani Forum (eccezionalmente, data la grande affluenza di pubblico anche da Montecatini) arriva Herons.

La Pielle in azione (foto Novi)

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

BR: Valesin, Galassi, Caffaro, Loro, Stazzonelli (all. Lombardi)

1QT (26-26)

E’ la Pielle a rompere il ghiaccio con Diouf dopo la palla a due (2-0). Chiarini in contropiede punisce la difesa di Lissone e porta i compagni sul 6-2 dopo un minuto di gioco. Galassi mette per Brianza la prima tripla (dall’angolo) della serata (8-5). In arretramento, Chiarini si lascia cadere all’indietro e con fortuna del ferro segna (10-5). Replica dal perimetro Valesin e Brianza a -2 (10-8). Lo Biondo si mette in moto e spara la prima bomba per la PL (13-8). Lissone si affida al ritiro dalla distanza e trova l’aggancio a quota 13 con la seconda tripla di Galassi. Sorpasso Lissone sempre da 3 (15-16), che dura una frazione di secondi grazie alla controrisposta dal perimetro di Laganà (18-16). Ferraro a canestro costringe coach Lombardi a chiamare il primo time out sul 20-16. usciti dal time out continua Brianza a tirare con gran ritmo dalla lunga distanza: con 1’30” da giocare, 22-21. Stupendo fade away di Lo Biondo in chiusura di quarto che vale il 26-24. Galassi in extremis realizza il tap in del 26 pari

2QT (51-48)

Al rientro in campo continua Lissone ad essere ispiratissima dal perimetro: Galassi firma la settima tripla di squadra che vale il momentaneo 26-29. Poi si accende Loschi che spara un tiro contestato benissimo ma che finisce in rete (31-29). Nuovamente col musetto davanti CasaBasket al 14’ (31-33): Cardani chiama il time out per la PL. Stupenda triangolazione dentro fuori tra Rubbini-Campori-Loschi. Quest’ultimo spara indisturbato la tripla del nuovo sorpasso (34-33). massimo vantaggio Brianza con la tripla del +4 messa da Loro, a cui risponde immediatamente Chiarini (37-38). Lo stesso argentino piazza una tripla alla Stephen Curry in transizione, e nonostante l’azione di disturbo del difensore, riesce ad arrestarsi in un lampo e rilasciare la tripla del 40 pari entrati nel 18esimo minuto. Sul ribaltamento Loro continua a trovare ritmo e fiducia: tripla del 40-43, a cui risponde nell’azione successiva Lo Bindo (43-43)., Secondo quarto a punteggio altissimo, chiuso sul 51-48. Pielle avanti di un possesso pieno, ma chiamata al rientro in campo ad aggiustare qualcosa in difesa per contestare più e meglio tiri dal perimetro concessi a Brianza che in 20’ ha messo 10 triple.

3QT (78-69)

Canestro e fallo subito per Chiarini alla ripresa del gioco (53-48). Finta vincente per Caffaro che disorienta Pagani (54-50). Galassi non smette di segnare da tre (54-53), Chiarini tarda la chiusura. Brianza non molla l’osso e trova un nuovo pareggio con Caffaro al ferro (58-58). Galassi firma il controsorpasso (58-60). Cardani chiama il time out per spezzare l’inerzia del momento a favore degli ospiti. Scorribanda di Rubbini, un coast-to-cast che vale il 62-60. Lo Biondo perfeziona l’assist al bacio: tripla del 65-60 e PalaMacchia in delirio. Nel momento più delicato, Lombardi spende un time out. In uscita, Valesin perde malamante palla, Rubbini la ruba e piazza il tap in. Sul ribaltamento, nuova palla rubata e Chiarini insacca la palla del 69-60. Sempre e solo Galassi, non demorde con il canestro del 75-64, entrati nel minuto 29 di gioco. Punteggio alla mezz’ora: 78-69.

4QT (97-84)Pagani a segno con una palla appoggiata facilmente al vetro (80-71). Tripla ammazza partita di Loschi in apertura di quarto, che porta la PL sul +14 (85-71, massimo vantaggio di serata). A metà frazione PL avanti di 10 lunghezze. Nonkovic prova ad alimentare le speranze dei compagni appoggiando la palla al vetro. Peccato che Laganà sgancia la tripla del 90-78. Con la prova di forza al ferro di Pagani, cominciano a scorrere i titoli di coda al match. Brianza alza bandiera bianca al 37esimo sul 93-79. Il resto, è garbage time. Punteggio finale: 97-84.