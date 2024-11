Basket, la Pielle trionfa contro Salerno

Livorno, 24 novembre 2024 – Una Pielle convincente trionfa in casa contro Salerno e dimentica l’amara trasferta di Caserta. Il PalaMacchia festeggia dopo una prestazione ottima in difesa e buona in attacco, dove il talento di Bonacini e Venucci ha fatto la differenza. La partita rimane in equilibrio fino a metà terzo quarto quando i biancoazzurri toccano per la prima volta il +10 senza mai voltarsi indietro. I campani non lasciano mai scappare definitivamente i padroni di casa ma non riescono mai a farsi sotto, la Pielle riesce così a gestire con tranquillità e chiude la partita sul 77-63. Top scorer della serata Davide Bonacini autore di 18 punti, ben sostenuto da Venucci con 15. Bella prova dei lunghi con Paesano, Donzelli e Vedovato in doppia cifra e ben presenti a rimbalzo (20 in tre). I padroni di casa sono quasi perfetti in difesa, con Chaves, il terzo miglior marcatore del campionato lasciato a zero punti, solo Stanic è riuscito a creare qualche grattacapo segnando 15 punti, ma la difesa è stata più che buona anche su di lui. Ora testa alle prossime due trasferte dove ad aspettare la Pielle ci saranno due delle prime della classe: Gema Montecatini e Ruvo di Puglia.

IL TABELLINO

Toscana Legno Pielle Livorno - LDR Power Basket Salerno 77-63 (16-13, 26-24, 17-10, 18-16)

Toscana Legno Pielle Livorno: Davide Bonacini 18 (5/10, 1/4), Mattia Venucci 15 (3/5, 3/6), Alessandro Paesano 12 (4/5, 0/1), Daniel Donzelli 11 (2/6, 1/4), Jacopo Vedovato 10 (4/6, 0/0), Ennio Leonzio 7 (1/4, 1/4), Maurizio Del testa 2 (1/2, 0/2), Luca Campori 2 (0/0, 0/0), Janko Cepic 0 (0/1, 0/1), Pietro Simonetti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 19 / 27 - Rimbalzi: 31 11 + 20 (Alessandro Paesano, Daniel Donzelli 7) - Assist: 16 (Daniel Donzelli 5)

LDR Power Basket Salerno: Nicolas manuel Stanic 15 (4/7, 1/2), Bruno giuseppe Duranti 12 (1/2, 3/7), Ferdinando Matrone 11 (5/7, 0/0), Carlo Cappelletti 7 (2/3, 1/1), Giancarlo Favali 6 (0/3, 2/2), Nicola Mei 5 (1/1, 1/2), Bozo Misolic 5 (2/4, 0/0), Lazar Kekovic 2 (1/4, 0/2), Lucas Chaves 0 (0/1, 0/2), Giulio Candotto 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 26 1 + 25 (Bozo Misolic 6) - Assist: 17 (Nicolas manuel Stanic 6)