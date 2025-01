Pielle-Npc Rieti, 95-87: seconda vittoria consecutiva in tre giorni

Livorno, 19 gennaio 2025 – Una Pielle dalle due facce quella che vince al PalaMacchia contro il fanalino di coda del girone NPC Rieti per 95-87. Un primo tempo dominato in lungo e largo chiuso sul +21 (63-42) e una ripresa un po’ molle, in cui Rieti è riuscita a tornare più volte sotto la doppia cifra di svantaggio. Quello che resta è la seconda vittoria consecutiva in tre giorni, che permette a Campanella e al suo staff di affrontare con calma la settimana che porta alla doppia trasferta a Ravenna prima e Sant’Antimo poi. I primi 20 minuti sono un clinic offensivo per Campori e compagni, con Venucci che segna 28 punti dei 32 finali e guida i suoi al miglior primo tempo della stagione dal punto di vista offensivo. La ripresa invece non è altrettanto positiva per i biancoazzurri che si addormentano e permettono ai laziali di accorciare fino al 95-87 finale. Per la Pielle si tratta della miglior partita dal punto di vista offensivo e la peggiore dal punto di vista difensivo. Top scorer Venucci con 32 punti, ben sostenuto dal miglior Cepic della stagione, autore di 17 punti con 7 rimbalzi e 7 falli subiti. Per l’NPC i migliori sono Capocotta e Meluzzi, capaci di segnare rispettivamente 23 e 20 punti. Un successo importante per la Pielle che in un colpo solo recupera due punti su Ruvo di Puglie e T Gema Montecatini, sconfitte da Fabriano e Roseto.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - NPC Rieti 95-87 (32-20, 31-22, 16-27, 16-18)

Toscana Legno Pielle Livorno: Mattia Venucci 32 (3/3, 6/9), Janko Cepic 17 (3/3, 1/5), Eduards Hazners 13 (2/4, 3/5), Alessandro Paesano 13 (3/5, 1/3), Davide Bonacini 5 (1/1, 1/1), Luca Campori 5 (1/1, 0/0), Daniel Donzelli 4 (2/5, 0/1), Maurizio Del testa 3 (0/0, 1/2), Jacopo Vedovato 3 (1/3, 0/0), Ennio Leonzio 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 24 / 34 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Janko Cepic, Alessandro Paesano 7) - Assist: 19 (Mattia Venucci 4)

NPC Rieti: Marco felice Capocotta 23 (7/7, 2/4), Davide Meluzzi 20 (4/8, 2/12), Mattia Melchiorri 17 (1/3, 4/4), Simone Giunta 12 (5/6, 0/2), Patrick Baldassarre 12 (3/7, 1/1), Andrea Cecchi 3 (0/3, 1/1), Angelo maria Castellitto 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0), Francesco Novelli 0 (0/0, 0/0), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Simone Enei 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 27 - Rimbalzi: 24 4 + 20 (Simone Giunta 7) - Assist: 21 (Mattia Melchiorri, Patrick Baldassarre 5)