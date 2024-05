Pielle sprecona: crolla anche in gara-4 contro Avellino

Avellino, 26 maggio 2024 - E’ tutto da rifare per la Pielle, che crolla per la seconda partita di fila sul parquet di Avellino. Gara-4 di semifinale playoff al Pala Del Mauro finisce 73-62 per i Lupi, che fanno incetta di Triglie pielline. Di fatto la serie è ferma sul 2-2. Se la Caffè Toscano vuole staccare il pass per le finali verso l’A2 è ora costretta a vincere in gara-5 mercoledì sera, per fortuna tra le mura amiche del PalaMacchia. Anche gara-4 ha confermato una Pielle sottotono, permissiva in difesa e poco incisiva in attacco. Con i violini di punta a roster per niente in sintonia: impossibile vincere quando Chiarini, Lo Biondo e Loschi segnano 11 punti in 3.

STARTING FIVE AV: Vasl, Verazzo, Burini, Nikolic, Bortolin (all. Crotti) PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

1QT (17-18) Avvio scoppiettante al Pala Del Mauro. Pronti via la Pielle sblocca il punteggio con Rubbini da tre. Sul ribaltamento replica Avellino con il mortifero Vasl (3-3). Bravo Nikolic a liberarsi della marcatura di Pagani e appoggia facile la palla del 6-5. Ma Rubbini continua a bombardare dall’arco come in gara-3 (6-8). Verazzo ci crede, recupera palla vagante e schiaccia a due mani la palla del pareggio (8-8). A metà frazione Pagani mostra i muscoli, resiste al contatto e acquista il biglietto del gioco da tre punti (8-11). La dea bendata assiste Chinellato per il jumper della nuova parità (11-11). Ma Ferraro pesca dal cilindro un coniglio difficilissimo con cui fare canestro (11-13). A un minuto dalla fine del primo tempino ancora Pagani fa valere il tonnellaggio sul pitturato e appoggia al ferro la palla del 17-16. Fino al sorpasso sulla sirena delle Triglie in contropiede con Campori sfruttando il lancio stile quarterback di Laganà (17-18).

2QT (38-36) Continuano le sportellate in area tra Pagani e Nikolic in area, con il centrone PL che ha la meglio, per un duello che vale il 19-20 in apertura di secondo quarto. Funziona alla perfezione l’asse Chiarini-Pagani: il primo assiste, il secondo schiaccia (21-22). Brutta transizione offensiva di Avellino, che la Pielle punisce senza pietà in contropiede con Campori (21-24). Tutto troppo facile: l’asse si ripete, ma cambia l'assist man. Stavolta è Campori a servire Pagani che ancora schiaccia (21-26). Coach Crotti spende un time out. Primo strappo importante dato alla partita dalla Pielle che si concretizza a metà secondo quarto: protagonista assoluto, Giordano Pagani, un vero panzer in area (21-30). Avellino prova a reagire con prima con Burini, sua la tripla dall’angolo del 24-30, poi con Verrazzo dal palleggio (27-30). E’ qui che Cardani spende un time out. Ma Verrazzo continua a segnare e a tenersi in ritmo con due bombe di fila in chiusura di frazione (33-33). Tripla da metà campo di Nikolic, su rimessa disegnata da Crotti nel time out. Punteggio all’intervallo lungo: 38-36 Avellino.

3QT (54-46) Non smette di martellare Verrazzo dal perimetro: Avellino trova il massimo vantaggio di serata (42-37). Se non è Vasl, è Verrazzo la spina nel fianco per la difesa PL: prima spara dalla piazzola dei 6,75, poi serve il pivot Bortolin. E Avellino scappa sul +6 (44-38). Burini scaltrissimo ruba palla e vola a canestro per il +9 (47-38). Pielle in confusione, e Cardani chiama i suoi in panchina per un time out. Ma la Caffè Toscano rimane imbambolata di fronte al jolly pescato da Verrazzo (50-38). Una prima reazione arriva da capitan Campori con un canestro dal mid range (50-41). Per poi ripetersi nei 120 secondi successivi con 8 punti realizzati. E’ l’unico che tiene in piedi la baracca PL (54-46).

4QT (73-62) Tocca di nuovo il +10 Avellino con capitan Carenza. Ma fa malissimo la palla persa di Campori a metà campo, che costa il contropiede del 58-46. Fondamentale il canestro di Pagani in allontanamento, nonostante la strettissima marcatura di Bortolin (58-50). Colpo che sa del ko con la tripla in step back di Verrazzo, facendo sedere a terra Rubbini (63-50). Prova come può la PL a rimanere a galla, con la tripla del -10 di Chiarini, che tanto sta mancando in queste due trasferte al Pala Del Mauro (65-55). Al 37esimo arriva la tripla del capitano di Avellino, Giovanni Carenza, a scavare nuovamente un solco pesante alla partita (70-57). La Pielle spadella e Avellino gioca col cronometro. Ormai è chiaro che le due squadre andranno a gara-5, per decidere chi volerà in finale playoff. Punteggio finale: 73-62.