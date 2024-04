Pistoia, niente biglietto per i playoff, con Brindisi arriva una sconfitta

Pistoia, 21 aprile 2024 – Niente biglietto per i playoff almeno al momento per l’Estra Pistoia, che perde in casa contro Brindisi. I pugliesi acciuffano tra l’altro due punti molto importanti che tengono viva la speranza di non retrocedere.

Ma per i biancorossi è un black out difficile da digerire in un PalaCarrara caldissimo, pronto a fare festa. L’urlo però rimane in gola, l’Estra va un po’ a intermittenza. E’ stata una partita con tanti botta e risposta. Alla fine la lucidità in attacco di Brindisi, con triple importanti nel finale, ha fatto la differenza.

Estra Pistoia-Happy Casa Brindisi 90-96

ESTRA PISTOIA: Willis 17, Della Rosa 5, Moore 19, Stoch ne, Saccaggi 5, Del Chiaro 2, Varnado 14, Wheatle 14, Hawkins 2, Ogbeide 12. Allenatore: Brienza.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 2, Laquintana ne, Laquintana 14, Sneed 22, Laszewski 5, Smith 10, Seck ne, Lombardi 6, Bartley 11, Riisma, Bayehe 6, Washington 20. Allenatore: Sakota. Arbitri: Bartoli-Borgioni-Lucotti.

Note: parziali 25-25, 49-49, 75-66. Tiri liberi: Pistoia 24/27, Brindisi 16/20. Nessun uscito per cinque falli.

Classifica: Brescia, Milano 40 punti; Bologna 38; Venezia 36; Pistoia, Reggio Emilia, Trento 30; Tortona 28; Napoli 26; Sassari, Scafati, Cremona 24; Varese 22; Treviso 20; Pesaro 18; Brindisi 16.