Basket Serie A: Pistoia e la Final Eight, la sfida con Venezia / LIVE

Torino, 14 febbraio 2024 – Segui live la sfida tra Estra Pistoia e Umana Reyer Venezia (inizio alle 20.45): è il quarto di finale di Coppa Italia nell’ambito delle Final Eight che si svolgono a Torino. Le prime otto del campionato si danno battaglia.

In palio c’è l’ambito trofeo tricolore. E l’Estra non è sola in questa avventura: a Torino ci sono 250 tifosi pistoiesi pronti a sostenere il team in un momento davvero storico per la società.

