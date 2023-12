Pistoia ci prova, ma la Virtus vince senza affanni: al PalaCarrara finisce 70-91

Pistoia, 23 dicembre 2023 – In un PalaCarrara caldissimo che aveva registrato il sold out l’Estra Pistoia cede contro la corazzata Virtus Bologna di Luca Banchi per 70-91. Prova d’orgoglio comunque dell’Estra, che deve cedere a un avversario quotato in questo momento con il vento in poppa anche in Eurolega.

La Virtus vola già a +12 alla fine del primo quarto. Poi Pistoia prova a rientrare ma il divario appare incolmabile. Per l’Estra, Willis e Blake pemttono rispettivamente 14 e 13 punti. Per la Virtus Belinelli è una spina nel fianco dall’arco, con tre tiri da tre realizzati e 19 punti totali. Insieme a lui il solito Hackett, autore di una prova di sostanza con 27 punti. Difficile limitare i due italian e Bryant Dunston (18 punti per lui). Virtus che vince in maniera netta anche la sfida dei rimbalzi per 38-23. L’Estra torna in campo il 30 dicembre quando sarà di scena in trasferta a Treviso.

Il tabellino

Estra Pistoia-Segafredo Bologna 70-91

ESTRA PISTOIA: Willis 14, Della Rosa 5, Moore 9, Dembelè ne, Saccaggi, Del Chiaro 2, Wheatle 11, Hawkins 8, Ogbeide 8, Blakes 13, Stoch ne, Metsla ne. Allenatore: Brienza. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 7, Belinelli 19, Dobric 8, Mascolo 2, Cacok, Shengelia 16, Hackett 17, Menalo, Polonara, Dunston 18, Abass, Cordinier 4. Allenatore: Banchi.

Arbitri: Borgioni-Patti-Sahin.

Note: parziali 16-28, 28-51, 48-67. Tiri liberi: Pistoia 14/17, Bologna 6/8. Uscito per cinque falli: Cacok.

I risultati

EA7 Emporio Armani Milano - Vanoli Basket Cremona (24/12) Bertram Derthona Tortona - Nutribullet Treviso Basket 68-82 Umana Reyer Venezia - Germani Brescia 86-71 UNAHOTELS Reggio Emilia - Banco di Sardegna Sassari 77-59 Carpegna Prosciutto Pesaro - Openjobmetis Varese 81-88 Happy Casa Brindisi - Givova Scafati Basket 98-103 dts Dolomiti Energia Trentino - Gevi Napoli Basket 101-94 Estra Pistoia - Virtus Segafredo Bologna 70-91

La classifica: Brescia, Venezia 20 punti; Bologna, Trento 18; Reggio Emilia 16; Milano, Napoli 14; Cremona, Pistoia, Scafati 12; Pesaro, Sassari, Tortona 10; Treviso, Varese 8; Brindisi 4.