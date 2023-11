Basket, l’impresa di Pistoia: batte la super Venezia. Finisce 85-77

Pistoia, 5 novembre 2023 – Una grande gioia, un momento di festa e spensieratezza in giorni molto pesanti per la provincia di Pistoia a causa del maltempo, con le inondazioni che hanno interessato in particolare Quarrata.

L’Estra batte la corazzata Umana Venezia 85-77 e conquista la seconda vittoria, peraltro consecutiva, della stagione dopo quella in trasferta contro Brindisi. Per l’Umana è tra l’altro la prima sconfitta della stagione.

Quattro punti fin qui in classifica che permettono al team pistoiese di iniziare a credere in maniera decisa nei propri mezzi. Sono 28 i punti di Varnado, il top scorer di questa partita. Brienza mette in campo il quintetto migliore. L’Estra parte molto bene e guida la partita nel primo quarto. E’ qui che l’Estra mette le fondamenta della vittoria. I primi dieci minuti finiscono 25-17.

Ma Varnado e Moore sono scatenati e trascinano tutta l’Estra. Venezia reagisce, ma non riesce mai a prendere in mano realmente la partita. Pistoia è brava a restare compatta. Il capolavoro è nell’ultimo quarto, quando il team mostra solidità, maturità e nervi saldi. Il PalaCarrara può festeggiare.