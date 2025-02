Play In Gold. "Attila, a L’Aquila servirà un migliore approccio alla gara»

"In settimana abbiamo lavorato sull’aggressività da mettere in campo per aumentare l’intensità di gioco e migliorare l’approccio alla gara. Ci serviranno anche tante energie mentali per sopperire ai nostri limiti atletici e dire la nostra". Sono le parole di Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, in vista del match di domani al palas Angeli contro Nba L’Aquila. Si tratta della seconda giornata dei Play-In Gold. "Sarà – aggiunge – un’altra gara molto complicata, affronteremo una buonissima squadra dotata sul piano atletico e fisico. Dovremo esprimerci al massimo, se vogliamo giocarci la partita alla pari. Loro sono molti efficienti quando gareggiano in casa, visto che il campo è stretto e rumoroso. E da ciò traggono energie e corrono tantissimo. L’importante sarà di non farci sorprendere e proporre un basket diverso rispetto a quello giocato nella prima parte del campionato". L’Attila Junior Basket ha annunciato l’innesto del giovane pivot maliano Mamadou Diop, classe 2005 e alto 205 centimetri, proveniente dalla Cab Stamura Ancona.