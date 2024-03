Play In Gold, B interregionale. Sfida al vertice. Domani match verità tra Halley e Roma

Doppietta casalinga in quattro giorni per la Halley Matelica prima della pausa pasquale. I biancorossi, dopo il "sacco" di Fiumicino, affilano le armi per lo scontro diretto al vertice contro la Virtus Roma di domani alle 18 al palas di Castelraimondo, cui farà seguito mercoledì il match della prima giornata di ritorno del Play in gold contro la Sicoma Valdiceppo. I ragazzi di coach Trullo sono in vetta. "A Fiumicino – dice il funambolico argentino Federico Mariani (foto) – era troppo importante per noi vincere perché era una sfida delicata. Siamo riusciti a spuntarla e pertanto siamo molto felici". Ormai il Gaucho non è più un oggetto misterioso per le difese della B interregionale, essendo uno dei top player del torneo. Così gli avversari hanno sempre un occhio di riguardo per lui. "Ogni domenica – spiega Mariani – vedo scelte diverse nei miei confronti, soprattutto sul pick and roll, a volte mi raddoppiano, a volte fanno aiuto e recupero, altre addirittura passano sotto. Bisogna adattarsi all’interno della partita ed è quello che cerco di fare, al meglio possibile". Dopo la pausa pasquale la Halley giocherà a Valmontone contro Palestrina, domenica 7 aprile. Per questa trasferta la società sta organizzando un pullman per i tifosi. Prezzo complessivo (pullman e ingresso al palas) 20 euro, i posti disponibili sono 40. Per prenotazioni 339 1190358.

m. g.