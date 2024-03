Play in gold. Halley, a Fiumicino partita ricca di insidie

Test importante, ma soprattutto snodo cruciale a livello di classifica in ottica playoff per la Halley Matelica, attesa oggi pomeriggio dalla trasferta sul campo della Supernova Fiumicino, che affianca i biancorossi nella classifica del Play-in Gold a quota 10 punti. I romani hanno sete di rivalsa, avendo aperto la seconda fase con due sconfitte in altrettante partite: ma a dispetto dei recentissimi risultati, la squadra rossonera è di altissimo livello, costruita con l’obiettivo dichiarato del salto di categoria. In panchina siede un pezzo di storia del nostro basket, quel Davide Bonora che fu oro con la Nazionale azzurra all’Europeo 1999, ma che da allenatore aveva guidato l’Eurobasket Roma fino alla serie A2. Anche il roster a sua disposizione è di primissimo livello. Si tratta infatti di una squadra profonda e coperta in ogni ruolo, di fronte alla quale servirà la partita perfetta o quasi per tornare dalla costa tirrenica con due punti di platino. La trasferta sembra avere dunque il sapore del banco di prova per le ambizioni della Halley Matelica. "Ovviamente da adesso a fine campionato tutte le partite saranno toste – sottolinea l’esterno biancorosso Giampaolo Riccio –. Quella con Fiumicino lo sarà particolarmente perché saranno arrabbiati e vorranno vincere a tutti i costi per riscattarsi. Ma noi non saremo da meno".

La formazione di coach Antonio Trullo parte stamattina alla volta di Fiumicino. Il match inizierà alle 18 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Supernova Fiumicino.

m. g.