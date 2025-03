Play In Gold. Impresa di Recanati a casa della Carver: "Dalla squadra una risposta eccezionale»

"La vittoria a Roma contro la Carver ha un peso altissimo perché siamo tornati con i 2 punti nonostante le assenze e la forza dell’avversario". Lorenzo Andreani, capitano della Svethia Recanati, parla dell’importante successo nella prima giornata dei Play In Gold che ha vissuto da spettatore perché infortunato, l’altro assente era lo squalificato Urbutis. "I miei compagni – aggiunge – sono stati eccezionali, non si sono scomposti nel momento difficile del match e portato avanti con fiducia il piano di gioco. La squadra è stata più brava e concreta degli avversari, ma anche più costante dopo una fase delicata". Alla fine la vittoria ha dato tanto alla formazione. "La consapevolezza di quanto la squadra sia resiliente, ogni volta abbiamo reagito di fronte alle avversità e lo stesso abbiamo fatto a casa della Carver dove la difesa ha fatto un lavoro straordinario".

Gli esami non finiscono mai e i leopardiani di Simone Pozzetti (foto) sono ora attesi da quello casalingo con la Stella Ebk Roma dove saranno ancora in emergenza perché non ci saranno ancora Andreani e lo squalificato Urbutis. "Domenica sarà una battaglia, loro – conclude – stanno attraversando un momento di grande forma, ma noi siamo sereni e ce la giocheremo".