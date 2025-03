Play In Gold. L’Attila Junior si gode il momento. Coen: "Il quarto posto ci gratifica molto»

"Abbiamo conquistato altri due punti che ci teniamo stretti, perché oggi la classifica è inaspettatamente positiva e anzi ci gratifica molto". È la gioia di Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, dopo la vittoria (67-57) ottenuta in casa contro la Carver Roma nella sesta giornata dei Play-In Gold del campionato di serie B Interregionale. Grazie a questo successo il team portorecanatese è ora in quarta posizione, a quota 18 punti. "È stata – osserva Coen – una partita che abbiamo sempre condotto avanti nel punteggio, anche se loro sono stati caparbi nel rientrare in gioco non appena abbassavamo la pressione. Alla fine siamo stati più bravi e l’abbiamo portata a casa, era qualcosa di inaspettato. La squadra ha dato una grande risposta e finora abbiamo fatto solo un passo falso". Ma il suo pensiero è alla trasferta nel Lazio che ci sarà sabato alle 18, dove affronteranno Stella Ebk Roma. "Si tratta – ricorda – della formazione che ci ha battuto all’andata. E senza il loro talento Diomede hanno poi sconfitto delle corazzate come Matelica e Loreto Pesaro. Sarà un’altra gara difficilissima. Se dovessimo riuscire nella impresa potremmo pensare al quarto posto, altrimenti l’obiettivo rimarrà l’ottava posizione".