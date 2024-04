Play-In Gold. L’Halley mette Palestrina nel mirino. Carone: "Guai a sottovalutare gli avversari»

Inizia il rush finale del Play in Gold di serie B interregionale e la Halley Matelica è impegnata domani alle 18 sul campo di Valmontone contro Palestrina. La formazione di coach Antonio Trullo, forte di una striscia aperta di 10 vittorie consecutive, è fortemente motivata e affronta il trittico conclusivo di questa fase con una certa dose di fiducia. "Stiamo vivendo un periodo in cui riusciamo ad allenarci bene e c’è grande voglia all’interno del gruppo – dice il play biancorosso Stefano Carone (foto) –, l’intensità e il ritmo che siamo riusciti a tenere in campo hanno fatto la differenza. Ora la sfida è settare di nuovo la testa al livello che avevamo raggiunto: guai a perdere quella concentrazione". Palestrina, che già all’andata ha venduto cara la pelle a Castelraimondo, si gioca domani l’ultima chance per tenersi agganciata al treno dei play off. Dunque, un avversario da non sottovalutare: "Non sarà facile – spiega Carone –, ma come in tutte le altre gare del Play in Gold dobbiamo andare lì per vincere. Vorranno farlo anche loro, vedremo chi avrà la meglio". Il regista piacentino si è fatto trovare pronto nei minuti che coach Trullo gli ha dato con più frequenza dopo l’infortunio di Sacchi ed è ormai una pedina importante nella rotazione degli esterni. "So qual è il mio ruolo e cerco sempre di fare del mio meglio", conclude il giocatore della Halley. La squadra sarà seguita nella trasferta di Valmontone da un pullman di tifosi organizzato dalla società.

m. g.