Play In Gold. Stasera l’Attila Junior di scena a Viterbo. Coen: "Ora serve un aiuto dalla panchina»

"Sarà un’altra partita difficile e adesso avrò bisogno di quelli che hanno giocato di meno, perché dovranno dare un contributo importante per la causa". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, si esprime così in vista della trasferta di oggi alle 21 contro Stella Azzurra Viterbo, valevole per la quinta giornata dei Play-In Gold del campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi sono di ritorno dal match vinto 91-03 allo scadere in casa di Amatori Pescara. "È chiaro – dice Coen – che una vittoria, al di là di come arriva, ci dà sempre tanta energia ed entusiasmo. Montanari è stato eccezionale con quella tripla allo scadere, che ci ha regalato la vittoria. Ci teniamo stretti i due punti che ci permettono di guardare all’ottavo posto con serenità. Ma non dobbiamo illuderci di essere arrivati". Tant’è che il pensiero è sulla gara di stasera. "Dobbiamo pensare partita dopo partita, perché non siamo fenomeni. Diversi giocatori – riprende coach Coen – come Gamazo e Ceribeni hanno dovuto fare gli straordinari, quindi chiedo ai ragazzi che sono stati impiegati di meno di dare il loro aiuto, facendo i passaggi giusti, difendendo bene e prendendo i rimbalzi. Se lo faranno, il resto verrà da sé".